Jogo Grêmio x Atlético-MG AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 19º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. JOGO ACONTECE NESTE DOMINGO ÀS 16H NA ARENA DO GRÊMIO.

1' Falta perigosa para o Galo.

0' COMEÇA O JOGO!

FALA, MICALE! "Temos um planejamento pensando no jogo daqui, mas temos o jogo da Libertadores, quarta. É importante, precisamos da vitória. Confiamos no time que está em campo. Temos algumas opções no banco. Vamos seguir o planejamento", disse.

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO! Paulo Vitor, Léo Moura, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira; Maicon, Arthur, Fernandinho, Luan, Everton, Pedro Rocha; Pedro Rocha.

ESCALAÇÃO DO GALO! Victor, Alex Silva, Bremer, Matheus Mancini, Leonan; Adilson, Roger Bernardo, Yago, Otero, Valdívia; Elder.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Grêmio x Atlético-MG ao vivo, valendo pela rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Equipes tem confrontos importantes no meio de semana pelas oitavas de finais da Libertadores. Galo recebe o Jorge Wilstermann no Mineirão, já o Grêmio recebe o Godoy Cruz. Por isso os técnicos vem com times mistos para o jogo.

No último confronto, válido pela final do Copa do Brasil, as equipes empataram, mas o Grêmio levou o título da competição.

Grêmio e Atlético-MG fizeram 58 jogos e o time gaúcho venceu 21 vezes, enquanto o Galo venceu apenas 19, sendo 18 empates.

FALA, RENATO! "O que posso adiantar é que o Paulo Victor vai fazer a estreia dele", disse o treinador.

Embora tenha feito certo mistério sobre a equipe que levará a campo, o técnico Renato Gaúcho confirmou um titular para o jogo de domingo: o goleiro Paulo Victor, contratado recentemente do Flamengo.

Vice-colocado do Brasileirão, o Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena do Grêmio, neste domingo (6), às 16h.