Robinho perde pênalti, Grêmio liquida partida no primeiro tempo e vence Atlético-MG

INCIDENCIAS: Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS.

Com dois gols no primeiro tempo, o Grêmio venceu, na tarde deste domingo (6), o Atlético-MG, por 2 a 0, em Porto Alegre/RS. O Imortal aproveitou a passividade do Galo e chegou à vitória com tentos de Pedro Rocha e Fernandinho. Robinho, do time atleticano, ainda perdeu um pênalti nos últimos minutos da segunda etapa. A partida foi válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém o Grêmio na vice-liderança, com 39 pontos, a oito do líder Corinthians. Já o Atlético cai três posições: tem 23 pontos e aparece na 14ª colocação, e ainda pode cair mais um lugar caso a Ponte Preta derrote o Vasco, em Campinas/SP, no decorrer da rodada.

Grêmio e Atlético viram a chave e começam a pensar na Copa Libertadores da América. Ambos entrarão em campo na quarta-feira (9). Às 19h15, o Imortal pegará o argentino Godoy Cruz, na Arena do Grêmio. Já o Galo enfrentará o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no Mineirão, às 21h45.

Pelo Brasileirão, gaúchos e mineiros jogarão novamente no próximo domingo (13). Às 19h, o time gremista visitará o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A equipe atleticana, por sua vez, receberá o Flamengo, no Mineirão, às 16h.

Grêmio marca dois em cima do apático Atlético-MG

Com uma equipe alternativa – o goleiro Victor era o único titular em campo –, o Atlético-MG não se acanhou jogando na casa do Grêmio. Logo aos três minutos, Valdívia cobrou falta perigosa e exigiu boa defesa de Paulo Victor, que espalmou para a linha de fundo. No entanto, após a cobrança de escanteio do Galo, o Imortal acertou um contragolpe avassalador e abriu o placar. Everton cruzou para pequena área, e Pedro Rocha cabeceou firme.

O Atlético usava as beiradas de campo para tentar chegar à meta gremista. Valdívia era o jogador atleticano que mais buscava jogo; em tiro de fora da área, ele colocou Paulo Victor para trabalhar. Já o Grêmio apresentava o mesmo entrosamento dos últimos jogos, com muitas triangulações em velocidade.

Aos 27 minutos, os donos da casa ampliaram a vantagem. Livre na ponta direita, Léo Moura cruzou, Pedro Rocha desviou de cabeça, Victor defendeu e deu rebote, que sobrou para Fernandinho estufar as redes alvinegras. O atacante marcou seu sexto gol no Brasileirão e se tornou o artilheiro isolado do time no certame.

Perdendo por dois gols de diferença, o Galo se mostrava um time apático em campo, de modo que não buscava pressionar o Grêmio no ataque. Os tricolores, portanto, controlaram o primeiro tempo e não deram perdoaram o ritmo lento dos atleticanos.

Robinho desperdiça pênalti, e Grêmio leva os três pontos

Rogério Micale, técnico do Atlético-MG, trouxe seu time para disputar o segundo tempo com uma alteração. Robinho entrou no lugar de Elder, apagado na etapa inicial. Mas mesmo com a alteração, a equipe mineira continuou envolvida pelo Grêmio. Aos cinco minutos, Pedro Rocha recebeu na ponta esquerda e soltou um foguete de canhota, que acertou a trave.

A primeira oportunidade do Galo no segundo tempo saiu aos 17 minutos. Alex Silva mandou por cima da zaga gremista, e Robinho pegou de primeira, por cima da meta de Paulo Victor. Minutos mais tarde, o camisa 7 do Galo arriscou novamente de fora da área, mas o chute saiu sem força, e o arqueiro tricolor fez a defesa.

O jogo se manteve monótono no decorrer do segundo tempo. O Grêmio não forçava mais, ao passo que o Atlético pouco apertava. Porém, aos 44 minutos, Bruno Rodrigo cometeu pênalti em cima de Bremer. Era a chance de diminuir o prejuízo. Robinho, contudo, cobrou a penalidade no meio do gol, e Paulo Victor nem precisou de mexer muito para espalmar para fora.