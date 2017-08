Grêmio recebe Godoy Cruz para definir classificação às quartas da Libertadores

Após o jogo de ida no dia 4 de julho, Grêmio e Godoy Cruz voltam a se enfrentar em busca da classificação para às quartas de final da Copa Libertadores. Em Mendoza, na Argentina, o Grêmio encaminhou a vaga com gol marcado por Ramiro logo aos 46 segundos iniciais da partida.

Nesta quarta-feira (9), o Tricolor gaúcho recebe o time argentino na Arena do Grêmio, no horário das 19h15. O tricolor detém a vantagem de um gol e basta vitória simples ou empate para confirmar a vaga. Caso o Godoy Cruz marque um gol, o jogo vai para os pênaltis.

A arbitragem da noite é paraguaia. O conhecido Enrique Cáceres será auxiliado por Eduardo Cardozo e Juan Zorrilla. A expectativa de público está acima das 30 mil pessoas no estádio gremista.

Grêmio ignora vantagem e vai a campo com força máxima

O técnico Renato Portaluppi mais uma vez mostra que o foco do clube são as competições mata-mata e vai a campo com time titular, depois de poupar jogadores contra o Atlético-MG no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Grêmio conta com o bom retrospecto na fase de grupos para avançar, na fase inicial da competição o tricolor ocupou a liderança da chave, com 8 pontos, conquistados com quatro vitórias, um empate e uma derrota, 15 gols marcados e apenas seis sofridos.

O desfalque de Renato para a partida fica por conta do lateral Edilson, que mais uma vez sentiu desconforto muscular e está de fora. Em seu lugar entra o veterano Léo Moura, que também jogou a partida contra o Atlético-MG. Lucas Barrios, recuperado de desgaste muscular, deve voltar a time e jogar ao lado de Pedro Rocha e Luan. O tricolor fez um último treino fechado na manhã de terça-feira (08) para definir os últimos ajustes da partida.

Godoy Cruz aposta nas mudanças para tentar reverter placar

Desde a partida de ida, no dia 4 de julho, o time argentino passou por muitas mudanças, começando pelo técnico Lucas Bernardi, que foi demitido e substituído pelo uruguaio Maurício Larriera. Além do treinador, outros cinco jogadores foram contratados nesse período: os goleiros Burián e Martínez, os zagueiros Cardona e Rodríguez e o atacante Ramis.

Para essa quarta-feira, as principais mudanças do Godoy Cruz em relação ao time que enfrentou o Grêmio na partida de ida são as entradas do goleiro Burian, no lugar de Rey que foi negociado com o Paok, da Grécia, e o retorno do lateral-esquerdo Angileri, que se recuperou de lesão.

O time argentino está sem disputar jogos oficiais desde a última partida contra o Grêmio, devido ao calendário de futebol argentino, sendo assim está apenas treinando, enquanto o Tricolor vem embalado em ritmo da disputa de competições. Na preparação para o jogo desta quarta, realizou apenas um amistoso contra o San Lorenzo e perdeu pelo marcador mínino de 1 a 0.