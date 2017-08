Grêmio sobe e atinge oitavo lugar em atualização dos melhores clubes do mundo, segundo site

Comemoração gremista em vitória sobre o Atlético Paranaense (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Após aparecer como 10º melhor no levantamento anterior, o Grêmio subiu duas posições e agora é o 8º colocado na lista dos melhores clubes do mundo do site Football World Rankings. O Tricolor vem embalado por mais vitórias conseguidas no Campeonato Brasileiro, competição da qual é vice-líder. Além disso, o mês de agosto é decisivo em duas copas que os gaúchos disputam: a Copa do Brasil e a Libertadores da América.

No Brasileirão até aqui, são 12 vitórias, três empates e quatro derrotas, atrás somente da surpreendente campanha invicta do Corinthians, com o primeiro turno completado. Na Copa do Brasil, o Grêmio defende o título do ano anterior ao disputar as semifinais diante do Cruzeiro. Já na Libertadores, busca passar às quartas de final após oito anos, quando joga a partida de volta diante dos argentinos do Godoy Cruz.

Nos estudos da Football World Rankings, outro aclamado gremista é o técnico Renato Portaluppi. O treinador é o melhor brasileiro na lista, ocupando a 11ª posição. Outro destaque do ranking, Zé Ricardo foi recentemente demitido do Flamengo, outro semifinalista da Copa do Brasil. Adversário do Mengão na semifinal nacional, Jair Ventura, do Botafogo, defende sua posição no top 20 mundial.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Entre os clubes, a liderança segue nas mãos da Espanha, que compõe o pódio com a liderança do Real Madrid, o segundo colocado Barcelona e o terceiro Atlético de Madrid. Além do oitavo colocado Grêmio, o Santos aparece em 11º, o Botafogo em 18º, o Palmeiras em 19º e o Flamengo na 24ª posição. São os destaques entre as atuais equipes brasileiras. Ausente da disputa de título nas copas, mas líder do Brasileirão, o Corinthians aparece como 41º clube na lista.

Confira os primeiros colocados, segundo o levantamento e a lista completa no site da Football World Rankings.