Grêmio x Godoy Cruz AO VIVO hoje na Copa Libertadores da América 2017 (0-0)

Logo mais, vamos trazer mais informações de Grêmio e Godoy Cruz, bem como suas respectivas escalações para definir a vaga na Copa Libertadores da América. Às 19h15, a bola rola na Arena do Grêmio. Fique por dentro do que importa pela VAVEL Brasil!

Argentinos classificados na terça: River Plate eliminou o Guaraní do Paraguai e o Lanús, que eliminou o Strongest da Bolívia.

Além de Grêmio x Godoy Cruz, outros dois clubes brasileiros entram em campo esta noite. 21h45, Atlético Mineiro x Jorge Willstermann; Palmeiras x Barcelona do Equador. Ambos precisam reverter derrota por 1 a 0.

A arbitragem da noite é paraguaia. O conhecido Enrique Cáceres será auxiliado por Eduardo Cardozo e Juan Zorrilla. A expectativa de público está acima das 30 mil pessoas no estádio gremista.

Palco da partida: o jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Estádio inaugurado em dezembro de 2012, recebeu seu maior público em dezembro de 2016, na final da Copa do Brasil conquistada pelo Grêmio. Para esta noite entre Grêmio x Godoy Cruz, expectativa de público em 30 mil pessoas.

Fica ou sai? Esta é dúvida do torcedor gremista sobre Luan, que recebe proposta do Spartak Moscou. Além disso, representantes do Liverpool podem oficializar proposta nesta quarta-feira para tentar contar com o atacante na próxima temporada. Com isso, a partida contra o Godoy Cruz pode ser a despedida de Luan. Ou, melhor para o gremista, ele pode sair ao final de 2017.

O desfalque de Renato para a partida fica por conta do lateral-direito Edilson, que mais uma vez sentiu desconforto muscular e está de fora do jogo. Em seu lugar, entra o veterano Léo Moura, que também jogou a partida contra o Atlético-MG no último final de semana. O atacante paraguaio Lucas Barrios, recuperado de desgaste muscular, deve voltar a time e jogar ao lado de Pedro Rocha e Luan. O tricolor fez um último treino fechado na manhã de terça-feira (08) para definir os últimos ajustes da partida.

O técnico Renato Portaluppi mais uma vez mostra que o foco do clube são as competições mata-mata e vai a campo com time titular, depois de poupar jogadores contra o Atlético-MG no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Grêmio conta com o bom retrospecto na fase de grupos para avançar, na fase inicial da competição o tricolor ocupou a liderança da chave, com 13 pontos, conquistados com quatro vitórias, um empate e uma derrota, 15 gols marcados e apenas seis sofridos.

Grêmio recebe Godoy Cruz para definir classificação às quartas da Libertadores

O time argentino está sem disputar jogos oficiais desde a última partida contra o Grêmio, devido ao calendário de futebol argentino, sendo assim está apenas treinando, enquanto o Tricolor vem embalado em ritmo da disputa de competições. Na preparação para o jogo desta quarta, realizou apenas um amistoso contra o San Lorenzo e perdeu pelo marcador mínimo de 1 a 0.

Para essa quarta-feira, as principais mudanças do Godoy Cruz em relação ao time que enfrentou o Grêmio na partida de ida são as entradas do goleiro Burian, no lugar de Rey que foi negociado com o Paok, da Grécia, e o retorno do lateral-esquerdo Angileri, que se recuperou de lesão.

Desde a partida de ida, no dia 4 de julho, o time argentino passou por muitas mudanças, começando pelo técnico Lucas Bernardi, que foi demitido e substituído pelo uruguaio Maurício Larriera. Além do treinador, outros cinco jogadores foram contratados nesse período: os goleiros Burián e Martínez, os zagueiros Cardona e Rodríguez e o atacante Ramis.

Vamos primeiro com as informações do time argentino com a repórter Victória Tonetto, da VAVEL Brasil.

Jogo Grêmio x Godoy Cruz AO VIVO

Nesta quarta-feira (9), o Tricolor gaúcho recebe o time argentino na Arena do Grêmio, no horário das 19h15. O tricolor detém a vantagem de um gol e basta vitória simples ou empate para confirmar a vaga. Caso o Godoy Cruz marque um gol, o jogo vai para os pênaltis.

Olá ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Godoy Cruz, jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Quem passar do confronto entre o clube brasileiro e o clube argentino enfrenta o vencedor de Botafogo e Nacional do Uruguai, que disputam a vaga na quinta.