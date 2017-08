Pedro Rocha enaltece virada sobre Godoy Cruz: "Mantivemos a calma e saímos com a vitória"

(Foto: Divulgação / Grêmio)

O Godoy Cruz até tentou, mas a supremacia Tricolor dentro da Arena prevaleceu. No noite desta quarta-feira (9), Grêmio bateu o clube argentino pelo placar de 2 a 1. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 na Argentina, o Rei de Copas fez o dever de casa e acabou com a sequência de eliminações em Oitavas de Final da Copa Libertadores da América.

Porém, o Grêmio não prevaleceu por toda a partida. O clube gaúcho saiu atrás no placar. Aos 13 minutos, Correa, de fora da área marcou um golaço para o Godoy e deixou uma interrogação na cabeça dos gremistas. Mas aos 28, após falha do goleiro estreante Burlán, Lucas Barrios pegou a sobra na linha de fundo e rolou para Pedro Rocha empatar para os Tricolores. O empate já voltava a garantir a classificação do Grêmio.

Mas o time da casa queria mais. O zagueiro Pedro Geromel, roubou no campo de defesa e arrancou para armar o contra-ataque. O defensor deixou para Luan que tocou para Barrios, na ponta da área, pelo lado direito. O Paraguaio bateu cruzado na trave, mas no rebote, Pedro Rocha levou os torcedores ao delírio marcando seu segundo na partida, aos 13 do segundo tempo. Após virar o jogo foi só segurar e carimbar o passaporte para as quartas de final da Copa Libertadores da América 2017.

Após a partida, o atacante Pedro Rocha avaliou a partida. Em entrevista, o atacante comentou sobre a felicidade do passe de Barríos no primeiro gol. Além disso, Pedro Rocha falou sobre seu Jessé (seu pai) que anota todos os seus gols.

"Ele (seu Jessé), que gosta de anotar meus gols desde que era pequeno. Então, mais dois especiais para ele. Hoje foi a felicidade do Barrios tocar para mim no primeiro gol. Eles vieram para cima, conseguiram achar o gol, mas o mais importante é que mantivemos a calma e saímos com a vitória", analisou.

Despedida?!

(Foto: Divulgação / Grêmio)

Ovacionado. Foi assim que o atacante Luan saiu de campo. O jogador teve seu nome gritado por cerca de 37 mil gremistas presentes nas arquibancadas da Arena. O garoto lapidado nas categorias de base do Grêmio recebeu nesta última semana uma proposta do Spartak Moscou-RUS e pode estar deixando o Tricolor. O valor que o time da Rússia teria oferecido era de torno de R$ 73 milhões. O jogo diante do Godoy Cruz parecia ser o último de Luan com a camisa do Grêmio. Porém, além da proposta dos russos, o Liverpool enviou para esta partida um representante para observar o atacante.

Em entrevista, o jogador tentou desconversar a possível saída, disse que sua cabeça estava no Grêmio, viu a manifestação dos torcedores sobre sua permanência e que ia pensar sobre o assunto nos próximos dias. Além de agradecer o carinho da torcida.

"Quero agradecer o carinho da torcida, que apoiou a gente do início ao fim, e a gente saiu daqui classificado. Isso é o que importa". (Sobre a provável saída) "Isso eu vou decidir ainda. Meu pensamento está no Grêmio ainda. Vi o pessoal nas redes sociais pedindo para eu ficar, mas nem sabia disso. Sei da proposta (do Spartak), mas isso a gente tem que decidir. Amanhã eu falo com mais calma e dou a resposta", destacou.