Jogadores do Grêmio destacam empenho e lamentam derrota para Botafogo: "Criamos bastante"

Foto: Buda Mendes/Getty Images

Neste domingo (13), o Grêmio visitou o Botafogo e perdeu por 1 a 0. A partida foi válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi disputada no Estádio Nilton Santos. O único gol foi de Leandro Carvalho. Além disso, Gatito defendeu um pênalti cobrado por Marcelo Oliveira ainda no primeiro tempo.

O goleiro Paulo Victor falou na saída de campo e lamentou o resultado, exaltando o desempenho do tricolor gaúcho nos 90 minutos de confronto.

"A gente sabe que seria um jogo difícil. Jogamos contra uma equipe que praticamente não conseguiu treinar junto. Mas temos que parabenizar cada um e oportunizar as chances de jogar. Criamos bastante e estamos de parabéns", afirmou.

Lincoln foi outro que deu entrevista. Ele falou sobre a entrega da equipe em campo, demonstrando consideração ao adversário e sendo otimista em relação ao futebol apresentado na partida.

"Lutamos até o final do jogo, até o último minuto. A gente veio, entrou em campo a buscar a vitória, que infelizmente não veio. Temos que respeitar o Botafogo, que jogou bem. A gente lutou e é isso que vale a pena", disse.

O zagueiro Bressan falou do foco do Grêmio na partida, afirmando que os cariocas foram superiores somente em poucos minutos. Dessa forma, lamentou o resultado final, mas elogiou a capacidade do time em chegar ao ataque do Fogão.

"Acredito que pecamos um pouco, a gente entrou desconcentrado no início do jogo. O Botafogo conseguiu controlar e em dez minutos fizeram o gol. Depois foi um jogo igual, eles tiveram algumas chances mas nós criamos muito mais, só a desconcentração que não pode acontecer".

O Grêmio volta a campo na quarta-feira (16), às 21h45, quando enfrentará o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O confronto será disputado em Porto Alegre e será válido pela semifinal da competição.