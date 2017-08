Frente a frente: equilíbrio no desempenho do Grêmio contra seu ex-técnico Mano Menezes

Foto: Lucas Uebel | Grêmio | Getty Images

Mano Menezes e o Grêmio. O Grêmio e Mano Menezes. Histórias a favor e como adversários. Mano passou pelo Grêmio em um dos períodos mais difíceis da história tricolor. Deixou sua marca. Após, saiu para outros horizontes em outros clubes brasileiros, chegou, inclusive, à Seleção. Novamente ambos estão frente a frente, ou mano a mano, com o perdão do trocadilho. Nos embates entre eles, muito equilíbrio. Em confronto válido pela semifinal da Copa do Brasil, quem leva a melhor dessa vez?

Mano é gaúcho do pequeno município de Passos do Sobrado, no interior do estado. Gaúcho que tentou a carreira como jogador, não obteve muito sucesso e resolveu partir para o caminho vencedor à beira do campo, como treinador. Estagiou com Paulo Autuori, começou seu posto de comandante por baixo, em clubes em que poderia tentar melhor: Guarani de Venâncio Aires, uma crescida ao Brasil de Pelotas e uma campanha fenomenal pelo 15 de Novembro de Campo Bom, indo até as semifinais da Copa do Brasil de 2004.

A trajetória no Grêmio inicia no ano seguinte. O gigante objetivo de trazer o Tricolor dos Pampas de volta à primeira divisão nacional. Com muita captação pelas fragilidades financeiras do clube, houve raça e vontade. O Grêmio voltou como campeão da Série B, no episódio marcante da Batalha dos Aflitos, diante do Náutico. Pelo Tricolor, permaneceu em Porto Alegre para conquistar dois campeonatos gaúchos, em 2006 e 2007. No ano da segunda conquista estadual, ainda sonhou alto ao levar o Grêmio até a final da Copa Libertadores, mas o Boca Juniors tinha uma esquadra destemida e histórica e ficou com a taça continental.

De saída, Mano teve novos rumos no Corinthians para livrar o Timão da Série B em 2008. Escalou ao título da Copa do Brasil com o clube, passou pela Seleção Brasileira, pelo Flamengo e está em trabalho com o Cruzeiro. Passou pelo Shandong Luneng da China, mas logo retornou à chamada Toca da Raposa. Nesse meio tempo entre Corinthians e Cruzeiro, foram 11 enfrentamentos contra seu ex-clube, o Grêmio. O duelo é marcado pelo equilíbrio. São quatro vitórias para cada lado e um total de três empates.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Em 2009, o Grêmio aplicou sua maior vitória sobre Mano desde sua saída do clube: 3 a 0. O Timão deu o troco no returno daquele Brasileirão. Em 2010, o Corinthians venceu na casa Tricolor, o então estádio Olímpico Monumental. Três anos se passaram para um novo duelo e o Grêmio saiu vencedor sobre o Flamengo, placar de 1 a 0. As últimas vezes contra o Corinthians de Mano foram uma troca de vitórias para os mandantes no Campeonato Brasileiro de 2014.

Os últimos cinco embates foram entre Grêmio e Cruzeiro. Uma vitória para cada e três empates. Dois desses jogos foram válidos pelas semifinais da Copa do Brasil, e foram favoráveis ao Grêmio. Uma vitória maiúscula por 2 a 0 no Mineirão, com gols de Luan e Douglas. Um empate em 0 a 0 na Arena e o Tricolor estava classificado à final do torneio nacional.

Em 2017, a história meio que se repete até o momento derradeiro. Grêmio e Cruzeiro duelam para definir vaga à final. A Raposa tem um histórico favorável nos enfrentamentos contra o Mosqueteiro, mas existe a sombra do ano anterior, quando os gaúchos do Tricolor levaram a melhor sobre o gaúcho Mano Menezes. O primeiro jogo é na Arena na quarta-feira (16) e a volta no estádio do Mineirão, em 23 de agosto.

Para refrescar a memória, o resumo dos 11 jogos entre Grêmio e Mano Menezes com a certeza de mais dois pela frente nesta Copa do Brasil e a dúvida de quem passa à final.