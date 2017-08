Pela 13ª vez: confira o desempenho do Grêmio em semifinais de Copa do Brasil

Grêmio marca no Mineirão diante do Cruzeiro na semifinal de 2016 (Foto: Lucas Uebel | Grêmio)

O Grêmio mais uma vez está entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Em 2017, o Tricolor gaúcho defende a taça conquistada na temporada anterior. O clube voltou a ser campeão da copa após um período de 15 anos. Mesmo assim, carrega a alcunha de maior campeão do torneio, com cinco conquistas. Para tentar o hexa, é preciso passar a fase semifinal contra um velho conhecido: o Cruzeiro. Ameaçador da isolada condição gremista, a Raposa é quem tenta o penta nessa edição. Na semifinal passada, as equipes se enfrentaram e o Mosqueteiro do Sul levou a melhor.

Ao todo, 2017 é a 28ª edição da Copa do Brasil. O Grêmio do técnico Renato Portaluppi está em sua 23ª participação. O Tricolor está em sua 13ª semifinal, sendo o clube que mais atuou nessa fase da Copa.

O Grêmio passou em oito de suas 12 semifinais, com porcentagem correspondente a 66,7% de avanço. A história da Copa do Brasil se funde aos gremistas. Ou seria ao contrário? Reciprocidade talvez. Desde a primeira edição do torneio, no longínquo ano de 1989, o Tricolor gaúcho avançava rumo à final e ao título.

Apesar de mais vezes semifinalista, o melhor aproveitamento nessa fase é do Cruzeiro. Os mineiros passaram seis vezes nas oito disputas feitas por eles. Mais uma prova de que o presente duelo semifinal será intenso e entre duas camisas mais do que tradicionais na Copa do Brasil.

Confira o desempenho gremista nas semifinais disputadas.

Jogos das Semifinais Ano Posição Flamengo 2-2 Grêmio

Grêmio 6-1 Flamengo 1989 Campeão Coritiba 1-1 Grêmio

Grêmio 1-0 Coritiba 1991 Vice-campeão Flamengo 4-3 Grêmio

Grêmio 1-0 Flamengo 1993 Vice-campeão Vasco 0-0 Grêmio

Grêmio 2-1 Vasco 1994 Campeão Flamengo 2-1 Grêmio

Grêmio 1-0 Flamengo 1995 Vice-campeão Palmeiras 3-1 Grêmio

Grêmio 2-1 Palmeiras 1996 Eliminado na Semifinal Grêmio 2-1 Corinthians

Corinthians 1-1 Grêmio 1997 Campeão Grêmio 2-1 São Paulo

São Paulo 3-4 Grêmio 2001 Campeão Grêmio 4-3 Santos

Santos 3-1 Grêmio 2010 Eliminado na Semifinal Grêmio 0-2 Palmeiras

Palmeiras 1-1 Grêmio 2012 Eliminado na Semifinal Atlético-PR 1-0 Grêmio

Grêmio 0-0 Atlético-PR 2013 Eliminado na Semifinal Cruzeiro 0-2 Grêmio

Grêmio 0-0 Cruzeiro 2016 Campeão

Desempenho total do Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil:

24 jogos

11 vitórias

7 empates

6 derrotas

38 gols marcados

31 gols sofridos

12 duelos ► 8 passagens à final ► 5 títulos