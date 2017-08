Importância de Luan: como o Grêmio funciona em função do camisa 7

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Um dos grandes jogadores do atual futebol brasileiro, o atacante Luan vem se consolidando jogo após jogo como uma referência técnica no Brasil. Sua qualidade se sobressai tanto em relação aos demais que o jogador desperta cada vez mais o interesse de clubes europeus querendo contar com o seu futebol. Além disso, o camisa 7 vem ganhando espaço para garantir uma vaga no grupo de jogadores que fará parte da delegação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Capacidade de falso 9 no Tricolor Gaúcho

Na temporada passada, com a ausência de um jogador com as características de centroavante no elenco do Grêmio, Luan assumiu a posição de falso 9 no time de Renato Gaúcho. Sempre se sobressaindo de seus marcadores com sua capacidade de drible e movimentação, o atacante construiu a identidade de ser um jogador versátil, podendo jogar na maioria das posições de ataque.

Um dos grandes questionamentos da trajetória de Luan como jogador de futebol era sua capacidade de finalização. O camisa 7 possuía grande facilidade para livrar-se de seus marcadores, no entanto, quando se via em possibilidade de concluir uma jogada a gol, sempre acabava por tomar uma decisão incorreta ou não finalizando com a qualidade que deveria.

De tal forma, o Grêmio viu a necessidade de vasculhar o mercado em busca de um jogador com uma maior capacidade de conclusão para sair do panorama de perda de gols. Assim, como ficaria o posicionamento de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro? Esse é um dos diferencias de Luan, se adaptar as demais posições com excelência e possibilitar ao seu time um grande leque de opções.

Foto: Lucas Uebel

A movimentação de um gênio em jogar entre linhas

Com a chegada do tão esperado “fazedor de gols” no tricolor gaúcho, Luan foi deslocado ao meio de campo. O agora meia recebia naquele momento a responsabilidade de criar jogadas no tricolor gaúcho, levando em consideração a lesão no joelho do camisa 10 Douglas. Com isso, Luan se aprimorou no que atualmente é uma das atribuições que mais o difere dos demais jogadores no Brasil: a capacidade de movimentar-se entre as linhas do sistema defensivo do adversário.

Sua movimentação é tão inconscientemente inteligente que o jogador aparece na maioria das vezes livre de marcação, independente do posicionamento do time adversário. Com isso, o jogador pode usufruir o máximo da qualidade técnica que possui para criar jogadas e espaços, tanto para si quanto para seus companheiros de time. Além disso, o jogador alterna posições de forma alucinante durante toda a partida, flutuando em todas as partes do campo.

A flutuação de Luan faz com que o time do Grêmio se torne uma engrenagem inteligente, que funciona e gira de acordo com sua movimentação. Os demais jogadores do time acabam sempre por procurar o meia, tendo consciência de sua inteligência de visão de jogo para mudar o panorama de alguma jogada ou até mesmo usar de sua capacidade técnica individual para livrar-se de algum marcador.

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

A engrenagem tricolor que gira em torno de Luan

Tendo consciência de ter um dos grandes talentos do futebol brasileiro em seu time, Renato Portaluppi montou uma engrenagem que gira de acordo com a flutuação do meia. A maioria das jogadas possui participação direta ou indireta do jogador, fundamental na criação de espaços e situações de gol. Assim, os números de Luan se tornam dia após dia mais contundentes no tricolor gaúcho.

Conhecido no Grêmio como “Rei dos números”, Luan ostenta a média de ser o segundo maior finalizador e segundo maior assistente no Brasil na temporada. Se tornando um dos jogadores mais importantes não só do Grêmio, mas do futebol nacional, atraindo olhares dos principais clubes da Europa interessados em tirar o destaque gremista do Rio Grande do Sul.

Fato é que Luan é uma realidade para o Grêmio, para a Seleção Brasileira e para o futebol em geral. Um talento de tamanha grandeza exibe sua qualidade nos gramados brasileiros e o Grêmio tem em seu time uma das grandes referências no país. Resta saber se o camisa 7 juntamente de seus companheiros de grupo e do técnico Renato Portaluppi farão com títulos a felicidade da torcida tricolor no ano de 2017.