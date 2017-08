Grêmio x Cruzeiro AO VIVO hoje pelo jogo da semifinal da Copa do Brasil 2017

INCIDENCIAS: Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, a ser disputado na Arena do Grêmio, às 21h45 do dia 16 de agosto.

TÉCNICO GREMISTA: Renato Gaúcho

Comandando o Grêmio pela terceira vez, Renato Gaúcho chegou ao comando técnico do clube em setembro de 2016, cargo no qual permaneceu até então. Com Renato, o tricolor gaúcho conquistou a Copa do Brasil no ano passado, garantiu classificação para as quartas de final da Libertadores e ainda está na vice-liderança do Brasileirão de 2017.

TÉCNICO CELESTE: Mano Menezes

O treinador do Cruzeiro é o gaúcho Mano Menezes, que está em sua segunda passagem pelo clube mineiro. Mano reassumiu a Raposa em julho de 2016, depois de um trabalho na equipe no segundo semestre de 2015 que livrou o clube do rebaixamento no Brasileirão.

NO APITO!

A arbitragem do confronto no sul será de Marcelo Aparecido de Souza (SP), auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP).

FIQUE DE OLHO: Pedro Rocha

O momento do atacante Pedro Rocha no Grêmio é muito bom. Nas últimas seis partidas do clube gremista, ele marcou seis gols - não necessariamente em todas elas. Com 22 anos e revelado pelas categorias de base do tricolor gaúcho, Pedro fez 38 jogos em 2017 e 11 gols. Pedro Rocha deve assombrar a meta celeste, por isso, fique de olho nele!

Thiago Neves é um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

FIQUE DE OLHO: Thiago Neves

Artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, com seis gols marcados, Thiago Neves é um dos jogadores mais regulares da Raposa. O meia, além de atuar muito bem na armação da equipe, ainda tem estufado redes e ajudado muito a equipe celeste. Ele participou de 37 jogos em 2017 e marcou 12 gols. Sem dúvidas, Thiago Neves é um dos atletas que mais deve dar trabalho ao Grêmio, portanto, fique de olho nele!

Naquele jogo, Everton marcou aos 15 minutos do primeiro tempo, e Michel ainda ampliou aos 41 para os visitantes. Thiago Neves, aos 45 da etapa inicial, ainda diminui para os donos da casa. No segundo tempo, Rafael Sóbis empatou aos 2 minutos, e Ramiro virou para o Grêmio aos 14. Robinho fez a alegria da Nação Azul ao deixar tudo igual novamente aos 17 minutos da etapa complementar.

SEIS GOLS E BELO FUTEBOL!

Cruzeiro e Grêmio já se enfrentaram em 2017 – fizeram um dos melhores jogos do ano do futebol brasileiro. No dia 19 de junho, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes entraram em campo no Mineirão, disputaram uma grande partida e saíram de dentro das quatro linhas com um placar de 3 a 3 na conta.

Grêmio e Cruzeiro empataram em 3 a 3 pelo Brasileirão de 2017 (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

E O CRUZEIRO?

O time celeste, além de ainda permanecer vivo na Copa do Brasil, disputa também o Campeonato Brasileiro. No certame nacional, a Raposa ocupa a nona posição, com 27 pontos conquistados. A 20 do Corinthians, líder, o título se apresenta cada vez mais como improvável, e por isso o Cruzeiro joga suas fichas em uma possível conquista da Copa do Brasil para coroar a temporada.



A equipe mineira chegou a disputar a Copa Sul-Americana, mas foi eliminada nas oitavas de final pelo Nacional-URU. Na Primeira Liga, pega o Grêmio.

COMPETIÇÕES PARALELAS!

Além de disputar a Copa do Brasil, o Grêmio ainda joga o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa da Primeira Liga. No Brasileirão, os gaúchos ocupam a segunda colocação, com 39 pontos, oito a menos que o líder Corinthians, que tem 47. No torneio continental, Grêmio avançou para as quartas de final, fase na qual enfrenta o Botafogo nos dias 13 e 20 de setembro.



Já na Primeira Liga, o tricolor tem pela frente justamente o Cruzeiro, no dia 30 de agosto, em partida única pelas quartas de final.

BAIXAS!

A Raposa tem alguns desfalques para o jogo no sul do país. O meia Arrascaeta, o atacante Judivan, o volante Ariel Cabral e os zagueiros Dedé e Manoel estão no departamento médico. Eles não viajaram para o Rio Grande do Sul - Dedé está em repouso em casa.

DE FORA!

Três jogadores do Cruzeiro não podem atuar pela Copa do Brasil com a camisa da Raposa por questões burocráticas. Os atacantes Sassá e Rafael Marques e o zagueiro Digão chegaram ao clube depois do término do prazo de inscrições para o torneio, o que inviabilizou a participação dos três – Rafael Marques está se recuperando de uma cirurgia para a retirada de uma hérnia.

DESFALQUES!

O Grêmio não contará com o atacante Arroyo e o volante Maicon, lesionados. O último sentiu um incômodo no pé no treino dessa segunda-feira (14). Por outro lado, Edilson e Barrios retornam à equipe.

Mano falou com a imprensa no Estádio Beira-Rio, onde o Cruzeiro fez seu treinamento (Foto: Cruzeiro/Divulgação)

E AÍ, MANO?

"Ninguém ganha tantos elogios de graça, às vezes podem haver pequenas discordâncias de uma para outra opinião. Mas, quando você é unanimidade como equipe, é sinal que você está fazendo um trabalho bem feito. O Grêmio está um pouco à frente como equipe. O Brasileiro mostra isso. Mas sabemos que, no mata-mata, as coisas se equilibram mais. Depende muito daquele momento que joga. Mata mata é diferente. Podem acontecer coisas diferentes em 90 minutos que mudam a história do confronto", apontou.

Do outro lado, o técnico Mano Menezes, comandante do Cruzeiro, soltou elogios à equipe treinada por Renato Gaúcho. Segundo o técnico celeste, o Grêmio está "à frente" do Cruzeiro enquanto equipe, mas que no mata-mata é outra história e tudo pode acontecer.

DIGA, EDÍLSON!

"A gente sempre tem respeito pela grande equipe do Cruzeiro, pelo plantel, tem jogadores de altíssimo nível. É uma semifinal, um jogo decisivo, contra um adversário que joga em altíssimo nível. Por isso, esperamos um jogo muito difícil. O Cruzeiro tem um ataque muito poderoso. Precisamos atacar e defender superbem para não levarmos gol", afirmou.

O lateral Edílson, que defende a camisa gremista, enalteceu o poderio ofensivo do Cruzeiro.

REENCONTRO!

Grêmio e Cruzeiro se encontraram na Copa do Brasil em 2016, curiosamente pela mesma fase deste ano. Na ocasião, o time gremista saiu da chave vitorioso, com um bom resultado criado ainda no jogo de ida, quando venceu a Raposa por 2 a 0 em pleno Mineirão. Na partida de volta, empate por 0 a 0 na Arena do Grêmio, e gaúchos classificados.

Grêmio foi o grande vilão do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2016 ao eliminar a Raposa na semifinal (Foto: Lucas Uebel /Grêmio FBPA)

TRAJETÓRIA CRUZEIRENSE!

Já o Cruzeiro fez mais duelos pela Copa do Brasil até agora. Como compete pelo torneio desde o início, jogou fase por fase até ter seu caminho cruzado com o do Grêmio.



Primeira fase

Volta Redonda 1x2 Cruzeiro



Segunda fase

Cruzeiro 6x0 São Francisco-PA



Terceira fase

Murici-AL 0x2 Cruzeiro

Cruzeiro 3x0 Murici-AL



Quarta fase

São Paulo 0x2 Cruzeiro

Cruzeiro 1x2 São Paulo



Oitavas de final

Cruzeiro 1x0 Chapecoense

Chapecoense 0x0 Cruzeiro



Quartas de final

Palmeiras 3x3 Cruzeiro

Cruzeiro 1x1 Palmeiras

TRAJETÓRIA GREMISTA!

Como entrou nas oitavas de final, o Grêmio fez poucos jogos pela Copa do Brasil até então. Na fase de entrada, enfrentou o Fluminense, vencendo o jogo de ida por 3 a 1 e o de volta por 2 a 0. Nas quartas de final, encontrou-se com o Atlético-PR e venceu os dois duelos mais uma vez: 4 a 0 na ida e 3 a 2 na volta.



Oitavas de final

Grêmio 3x1 Fluminense

Fluminense 0x2 Grêmio



Quartas de final

Grêmio 4x0 Atlético-PR

Atlético-PR 2x3 Grêmio

REMANESCENTE!

O Cruzeiro é o único clube entre os semifinalistas que está na Copa do Brasil desde o início. Isso porque Grêmio, Flamengo e Botafogo garantiram vaga na Libertadores de 2017, e por isso já entraram na fase oitavas de final da Copa do Brasil.

DONO DA TAÇA!

O Grêmio é o atual campeão da Copa do Brasil (bateu o Atlético-MG na decisão), além de maior vencedor do torneio. São cinco conquistas para a conta do time gremista, enquanto o Cruzeiro é a segunda equipe que levantou mais troféus na competição: quatro, ao todo.

Grêmio é o atual campeão da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)

A partida de volta entre Cruzeiro e Grêmio, com mando da Raposa, acontece na quarta-feira da semana que vem, dia 23 de agosto, às 21h45, no Estádio Mineirão.

DO OUTRO LADO!

Se Cruzeiro e Grêmio jogam uma das semifinais, do outro lado Flamengo e Botafogo duelam por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. A partida de ida entre os cariocas acontece no mesmo horário do confronto entre mineiros e gaúchos, no Estádio Nilton Santos.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A noite desta quarta-feira (16) guarda um dos grandes confrontos do futebol brasileiro. Grêmio x Cruzeiro ao vivo, se enfrentam pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, às 21h45, na Arena do Grêmio, e você vai acompanhar tudo conosco ao vivo.