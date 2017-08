Gremistas destacam dificuldade da partida ante Atlético-PR e valorizam ponto somado

(Foto: Divulgação/Grêmio)

Grêmio e Atlético-PR se enfrentaram na manhã deste domingo (20) na Arena, em Porto Alegre. Na partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o tricolor que está priorizando a Copa do Brasil, entrou em campo com um time totalmente alternativo. Em jogo com raras chances de gol, as equipes não passaram de um 0 a 0. Com o empate, os gaúchos perderam a oportunidade de diminuir a vantagem do líder Corinthians, que foi derrotado na rodada, para cinco pontos e se manteve na segunda colocação, sete pontos atrás dos paulistas. Os reservas do Imortal Tricolor ainda não conseguiram vencer no campeonato.

Após a partida, os jogadores do Grêmio destacaram a dificuldade do jogo, ressaltaram o ponto ganho, mas admitiram uma certa frustração por não ter conseguido a vitória.

O goleiro Paulo Victor, que foi o destaque da equipe na partida, ressaltou o bom momento dos paranaenses e demonstrou satisfação pelo fato de não perder a partida: “Jogo difícil. A gente sabia que o Atlético-PR vem de bons resultados. Suportamos bem. Sabíamos de todas as dificuldades. Tivemos oportunidades de gols. O que vale é não ter perdido”.

O atacante gremista, Everton, que teve a melhor chance do tricolor na partida, comentou sobre o lance e admitiu frustração por não ter conseguido a vitória: “Consegui driblar o Paulo André, mas o Weverton conseguiu fazer a defesa. A gente conseguiu diminuir (a vantagem do Corinthians), mas não foi o que a gente queria. A vitória era o que importava, mas não veio”.

Agora o foco tricolor está totalmente na decisão de quarta-feira contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro o tricolor só volta a campo no dia 2 de setembro, contra o Sport na Arena.