Grêmio se reapresenta com treino físico para Pedro Geromel e Miller Bolaños

Geromel não calçou chuteiras e apenas correu em volta do gramado (Foto: Lucas Uebel | Grêmio)

Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus... Muitos craques em Porto Alegre nesta semana. Trata-se do jogo da Seleção Brasileira contra o Equador na quinta-feira, na Arena do Grêmio, por mais uma rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2018. O Brasil já está classificado e vai buscar mais uma vitória diante do torcedor. Para os gremistas, o assunto principal envolve outros dois grandes jogadores. O zagueiro Pedro Geromel e o meia-atacante Miller Bolaños realizaram treino físico nesta segunda-feira no centro de treinamentos do clube.

O grupo do técnico Renato Portaluppi muito dependeu dessas duas opções durante o primeiro semestre. Porém, o defensor Geromel sofreu uma lesão muscular na coxa contra o Cruzeiro e ainda é desfalque para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Já o caso de Miller Bolaños é mais delicado. O atleta se reuniu com dirigentes e pode ser negociado definitivamente nos próximos dias. Enquanto jogador do clube, não atua desde a partida contra o Palmeiras, em 1º de julho. Sem jogar há dois meses, o equatoriano passou por muitas lesões na temporada e também não tem se adaptado da melhor forma.

Para o caso de Geromel, o zagueiro trabalha fisicamente para estar apto contra o Botafogo, pela ida das quartas de final da Libertadores da América, em 13 de setembro. O departamento médico trata especialmente com o jogador. No caso de Miller Bolaños, os treinos fazem parte do trabalho do equatoriano enquanto seu empresário, José Chamorro e a direção não definem seu futuro.

Nos compromissos oficiais do Grêmio, um grupo formado por reservas e atletas da transição atua no meio de semana na Copa da Primeira Liga. Na quarta-feira, 21h45, é uma volta ao estádio do Mineirão contra o Cruzeiro, adversário que eliminou o Grêmio da Copa do Brasil. Sem priorizar a competição, os demais atletas, os titulares ficam em Porto Alegre para trabalhos visando a sequência do Brasileirão, contra o Sport Recife, no sábado, e o mata-mata da Copa Libertadores em setembro.