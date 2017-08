Grêmio perde com equipe composta por garotos e eles lamentam: "Não foi dessa vez"

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

O Grêmio perdeu de 2 a 0 para a equipe do Cruzeiro, nesta quarta-feira (30), em partida válida pelas quartas de final da Primeira Liga. Com equipe composta por garotos da base, o Tricolor conseguiu segurar o empate com o time mineiro até os 44 minutos do segundo tempo, quando Raniel abriu o placar no Mineirão. Logo em seguida, os donos da casa ampliaram com gol de De Arrascaeta.

Com o resultado o time gaúcho deixou a competição. Já o Cruzeiro passou para a seminfinal e enfrentará o Londrina, que venceu o Fluminense, também nesta quarta-feira.

Os meninos do Grêmio, comandados por Felipe Endres, apresentaram bom desempenho contra o time misto da equipe mineira. Na saída de campo eles lamentaram a derrota.

“Saímos tristes porque suportamos bem o resultado até o final do jogo. Nós viemos aqui, nos esforçamos e batalhamos, pena que escapou. Saímos derrotados mas de cabeça erguida”, falou Conrado. "O dever não foi cumprido porque saímos derrotados, o certo era sair com a vitória e tínhamos condições. Em duas bolas eles acabaram fazendo. Tivemos chance também de fazer o gol”, completou.

Kaio ressaltou o empenho da equipe e lamentou a desatenção que resultou no gol do Cruzeiro: “A gente tentou, trabalhou a bola e criou oportunidades de gol, só que futebol é assim, não pode descuidar um minuto. Em uma desatenção dentro da área eles fizeram o gol.”

Jean Pyerre, que quase marcou para o Tricolor minuto antes do gol adversário, parabenizou o grupo: “Não foi dessa vez, mas o time está de parabéns pela entrega até o final do jogo. Pra ti ver como é o futebol, um chute aqui, a bola passou perto do gol. Num lance depois o Cruzeiro fez gol num bate e rebate dentro da área. Tem horas que não é para ser, não adianta.”