Não sai! Diretor do Grêmio assegura permanência de Luan

Luan fica no Grêmio para o restante da temporada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após vender Lincoln, Bolaños e Pedro Rocha, o Grêmio garantiu a permanência do meia-atacante Luan no clube. Quem garante é o diretor executivo do Imortal, André Zanotta. Segundo o dirigente, o clube encerrou todas as conversas com os times interessados em tirar o jogador da equipe gaúcha.

“O Luan posso afirmar que fica, não sai. Não há mais nenhuma negociação por ele. Estive na Europa para ver algumas coisas, além do Luan. Não temos a intenção de vendê-lo. Temos chance em duas competições de chegar forte por um título”, assegurou Zanotta.

Luan esteve na mira de Sampdoria, Internazionale e Spartak Moscou. Esse último não se contentou com o “não” do meia-atacante e buscou a contratação de Pedro Rocha, um dos destaques da equipe gremista. O valor da negociação – € 12 milhões (cerca de R$ 45 milhões) – faz com que o Grêmio não precisa abrir mão de Luan.

O camisa 7 tem contrato com o Tricolor gaúcho até setembro de 2018. O objetivo da diretoria, agora, é prorrogar o vínculo do jogador, com receio de perdê-lo de graça na próxima temporada.

O atleta está a serviço da Seleção Brasileira, que entra em campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa de Mundo de 2018 nos próximos dias. Quando retornar ao clube, a cúpula gremista promete agilizar as negociações para a renovação contratual do meia-atacante.