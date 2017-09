Grêmio decide antecipar viagem ao Rio de Janeiro e Cristian participa das atividades com grupo

Cristian em seu primeiro treino com a camisa do Grêmio (Foto: Divulgação / Grêmio FBPA)

Após a vitória contra o Sport em Porto Alegre, a delegação que iria viajar na véspera da partida contra o Vasco em São Januário, no sábado (9), decidiu antecipar a ida. Ao que tudo indica, Renato irá levar mais jogadores a sua disposição, poupando alguns titulares, pois enfrenta na outra semana (13) , o Botafogo no jogo de ida pelas quarta de finais da Copa Libertadores.

Geralmente o clube leva na sua delegação em média 18 jogadores, mas provavelmente poderá levar mais atletas por conta das duas partidas na capital carioca. Michel é desfalque certo na Libertadores por conta da expulsão contra o Godoy Cruz, mas provavelmente poderá ser relacionado contra o Vasco.

Pode ser que Renato Portaluppi use o time principal contra o clube cruz-maltino, pois uma vitória do clube gaúcho e uma derrota do Corinthians no clássico contra o Santos, deixa a distância em apenas quatro pontos entre os dois clubes.

Já contra o Botafogo, as preparações tem sido intensificadas, pois um bom placar no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, facilitaria o jogo em Porto Alegre, podendo tirar momentaneamente a tensão dos jogadores. A dúvida é de quem entra no lugar de Michel (expulso), fazendo com que Renato leve mais jogadores e escolha o substituto para o volante, que só poderá jogar a partida de volta.

Essa semana os treinos são intensificados, visando uma preparação reforçada para a partida da quarta-feira. Geromel e Marcelo Oliveira que ainda voltam de lesão, treinaram mas ainda não poderão voltar ao time principal para se recuperar 100%, evitando um nova lesão.

Os jogadores que não jogaram contra o Sport, também treinarão normalmente e jogaram contra o sub-17 nesta segunda-feira. Outra novidade foi a participação do volante Cristian, que após passar por exames no final de semana, já fez seu primeiro treino coletivo e passa pela apresentação oficial na terça-feira.