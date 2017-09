Jogo Grêmio x Sport AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Sport ao vivo, pelo complemento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A partida ocorre na Arena do Grêmio e começa às 16h00 deste sábado (2). Fique conosco e saiba tudo do jogo!

É o Tricolor gaúcho do técnico Renato Portaluppi e o Leão do técnico Vanderlei Luxemburgo, que já treinou o Grêmio na sua carreira.

O Grêmio é segundo colocado com 40 pontos e pode encurar a liderança para o lider Corinthians. Hoje são 10 pontos, podendo cair para sete. O Sport caiu para o 10º lugar com 29 pontos, mas pode entrar no G-6 em caso de vitória. Jogo a menos que pode fazer muita diferença aos dois times.

Logo mais, vamos escalar as duas equipes para o jogo desta tarde na Arena do Grêmio. Grêmio e Sport valendo três pontos muito importantes à essa altura no Campeonato Brasileiro.

Provável Grêmio: Marcelo Grohe; Edilson, Bressan, Kannemann e Cortez; Arthur, Michel, Ramiro, Léo Moura, Fernandinho e Everton.

Se o Grêmio não conta com Luan e Barrios, dois de seus jogadores mais valiosos, Fernandinho e Everton vêm com boas atuações no Brasileiro e esperam deixar suas marcas no jogo deste sábado.

Machucados, Pedro Geromel e o meia Douglas seguem de fora do Tricolor. A expectativa é pela volta do zagueiro ainda nas quartas de final da Copa Libertadores nesse mês de setembro. Douglas está sendo reavaliado após novas dores que não correspondem à sua cirurgia realizada no joelho. O Tricolor está com cautela pela volta do maestro pifador, como é chamado.

Com desfalques: Grêmio está sem o seu ataque titular. Após a venda de Pedro Rocha e o empréstimo de Miller Bolaños, Luan está com a Seleção Brasileira e Barrios com a seleção paraguaia. Com isso, Léo Moura pode ser deslocado para o meio de campo, com Fernandinho aberto na esquerda e Everton como principal esperança de gols.

Como mandante, o Grêmio venceu a maioria dos jogos e sofreu duas derrotas para o Leão da Ilha pernambucano. 19 vitórias e seis empates para o Tricolor gaúcho em Porto Alegre.

São 47 encontros entre Grêmio e Sport.

23 vitórias do Grêmio

13 empates

11 vitórias do Sport

Mau retrospecto recente: Grêmio venceu o Sport Recife somente uma vez nos últimos quatro Brasileirões. Neste ano, com o reserva na Ilha do Retiro, o time gremista perdeu por 4 a 3 de virada. Fernandinho marcou duas vezes na partida.