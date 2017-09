Grêmio é amplamente superior, goleia Sport e diminui vantagem do Corinthians

INCIDENCIAS: Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Encerrando a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, em partida adiada, Grêmio e Sport se enfrentaram na Arena do Grêmio em Porto Alegre na tarde deste sábado (2). Sem precisar muito esforço, o Imortal dominou do início ao fim e levou a melhor ao atropelar o Leão por 5 a 0, com gols marcados por Fernandinho, duas vezes, Edílson, Everton e Dionathã.

Com o resultado positivo conquistado ante os torcedores, os tricolores se recuperam na competição e somam 43 pontos, com a desvantagem para o líder Corinthians diminuindo e permanecendo na vice-liderança. Os rubro-negros, por outro lado, chegam ao quinto jogo sem vencer e caem para a 10ª colocação com 29 pontos ganhos.

Os times voltam a jogar, pela 23ª rodada do Brasileirão, só no próximo final de semana. Os gaúchos vão até o Rio de Janeiro para medir forças diante do Vasco no estádio de São Januário no sábado (9), às 18h, já os pernambucanos recebem o Avaí na Ilha do Retiro, em Recife, às 16h do domingo (10).

Grêmio é superior e abre boa vantagem

A partida começou bem equilibrada, com Grêmio e Sport chegando ao ataque em jogadas de velocidade, mas de pouca criatividade antes dos dez minutos de bola rolando. Enquanto os gremistas usaram a ligação direta e procuraram espaços para penetrar, os leoninos tentaram usar o contra-ataque, porém ambos não tiveram sucesso.

O primeiro bom momento do duelo, inclusive, foi a favor dos donos da casa, que buscaram tirar proveito da bola parada e saíram à frente no placar. Em cobrança de falta na entrada da pequena área, Edílson não titubeou e soltou a bomba, sem dar qualquer possibilidade de defesa a Magrão.

Everton aproveita lance individual de Edílson e marca segundo gol gremista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Buscando reagir e demonstrar que não iria se entrar dentro de campo, o Leão teve uma oportunidade para deixar tudo igual. André recebeu na intermediária e bateu forte, contudo Grohe defendeu tranquilo. Em seguida, Everton foi servido em profundidade e ficou de frente para o camisa 1 rubro-negro, que saiu bem e impediu um chute cruzado.

Seguindo com intensidade no ataque, os gaúchos tiraram proveito dos pernambucanos e ampliaram a vantagem no marcador. Edílson deixou três defensores para trás em lance individual pela direita e cruzou com perfeição no meio da marcação, achando Everton em liberdade. De pé esquerdo, o atacante tricolor emendou de primeira e estufou as redes.

Imortal segue dominando e sai com goleada

Visando corrigir os erros cometidos da primeira etapa, Luxemburgo fez apenas duas mudanças, ao promover as saídas de Anselmo e Osvaldo, entrando com Patrick e Everton Felipe, respectivamente. Intenção do comandante do Leão foi reforçar a cabeça de área, que cedeu espaços, e dar mais velocidade, pois foi pouco intenso.

Antes mesmo dos cinco minutos de bola rolando no segundo tempo, o Sport mostrou que estava mais disposto a atacar e teve a chance para diminuir o resultado parcial. Wesley recebeu bom passe na entrada da área, limpou a marcação e soltou uma bomba, mas emendou por cima da meta.

Como quem não faz, leva, o Imortal demonstrou que estava superior e chegou ao terceiro gol, praticamente liquidando o confronto diante da torcida. Após passe dentro da pequena área, Samuel Xavier derrubou Ramiro e o árbitro marcou pênalti. Fernandinho chutou na esquerda e Magrão ainda desviou, mas a bola morreu no fundo da rede.

Imortal segue intenso no setor ofensivo e sai com goleada diante da torcida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Dois minutos depois, o Grêmio demonstrou que era melhor em campo e voltou a mexer no placar. Em lançamento na pequena área leonina, a bola veio na direção de Ramiro que, sem deixar cair, escorou bem para Fernandinho. O autor do terceiro tento fez a mesma coisa e cabeceou tirando do goleiro do Sport, fazendo o público ir ao delírio.

Tentando esboçar uma possível reação na partida, os visitantes não se intimidaram e chegaram perto do gol de honra, contudo não tiveram a eficiência esperada. André foi servido na entrada da área, girou bem e arrematou tirando do alcance de Grohe, porém acertou a trave em um lance já impugnado - corretamente - por impedimento.

Na reta final, os gremistas não deram espaço aos leoninos de reagirem e chegaram perto do quinto. Patrick fez boa jogada individual e bateu no cantinho tirando tinta do poste direito. Em sequência, Fernandinho fez o pivô, Rithely errou no combate e a sobra caiu no pé de Dionathã, que finalizou firme e fechou o caixão dos pernambucanos.