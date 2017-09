Equipe sub-15 do Grêmio bate Flamengo e é campeã invicta da 20ª Copa da Amizade Brasil-Japão

Foto: Divulgação/Grêmio

Com 100% de aproveitamento, a equipe sub-15 do Tricolor gaúcho foi campeã da XX Copa da Amizade Brasil-Japão. Por 1 a 0, os garotos do Grêmio bateram o time do Flamengo.

A partida, que aconteceu no Centro de Futebol Zico, no Rio de Janeiro, foi equilibrada e acabou empatado no tempo normal. Já nos acréscimos, após cobrança de escanteio de Pedro, o zagueiro Gustavo anotou o gol que deu o título ao clube gaúcho.

Além do título, a equipe conquistou outros feitos. O goleiro Gabriel foi o menos vazado e o atacante Wesley foi eleito o melhor jogador da copa.

O time, comandado pelo técnico Douglas Rodrigues, disputou seis partidas na competição e saiu vitorioso de todas. No total, o Grêmio mandou a bola para o fundo da rede 18 vezes e não sofreu nenhum gol.

Confira como foi o caminho da equipe até chegar ao título:

Logo na estréia, no dia 28 de agosto, o Tricolor aplicou uma goleada de 5 a 0 no CFZ União do Rio de Janeiro. Os gols foram de Ronald, Léo Fenga (2), Pedro e Matheus.

No dia seguinte, foi a vez do Kashima Antlers do Japão levar uma goleada do time gremista. Com gols de Lucão, Juan, Wesley e Pedro, o clube gaúcho venceu por 4 a 0, com todos os tentos anotados na segunda etapa.

Já na quarta-feira (30), o Grêmio enfrentou o Santos, dessa vez a vitória veio com um placar mais apertado. Robert marcou e garantiu a classificação da equipe na primeira colocação do grupo.

Nas quartas de final o duelo foi contra o Cruzeiro. Nesse jogo, Robert, Pedro (2) e Wesley deram a vitória por 4 a 0 ao time gremista.

A um passo da final, o Tricolor bateu o Vasco pelo placar de placar de 3 a 0. Léo Fenga, Robert e Wesley marcaram os gols da partida semifinal. Finalmente, derrotou o Flamengo neste sábado para sair campeão do torneio.