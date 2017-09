Grêmio acerta empréstimo de jovem meia Lincoln ao Rizespor da Turquia

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Após a saída de Pedro Rocha, outra joia gremista está deixando o clube. O meia Lincoln, de 18 anos, acertou sua transferência por empréstimo para o Rizespor, da Turquia, na última quinta-feira (31) em uma negociação que girou em torno de US$ 500 mil (R$ 1,5 milhão).

O meia recebeu algumas chances no decorrer da temporada mas não correspondeu ás expectativas esperadas pela direção gremista. O vice de futebol do clube gaúcho, Odorico Roman justificou a saída do meia como uma oportunidade para o atleta jogar mais e pegar mais competitividade.

Lincoln subiu as profissionais do Grêmio em 2015, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Após algumas boas atuações acabou vivendo um período de muitos altos e baixos no clube, em algumas ocasiões não integrando nem o banco de reservas.

Com a camisa do Grêmio o meia fez 64 partidas entre os profissionais e marcou cinco gols, o mais marcante deles no empate com o San Lorenzo pela Copa Libertadores de 2016 no empate em 1 a 1 na Argentina.