Grêmio supera desfalques para golear e atletas enaltecem grupo: "Provamos que somos fortes"

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

De goleada, o Grêmio venceu o Sport Recife na tarde deste sábado. Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor fez 5 a 0 no adversário, com gols de Edílson, Everton, Fernandinho (2) e do jovem Dionathã. Após a partida, os jogadores gremistas comentaram a vitória.

“Depois de uma eliminação difícil, a gente tinha que provar pra gente mesmo e para nosso torcedor que somos capazes e nada melhor que uma vitória como essa dentro de casa”, falou o jovem Arthur.

Edílson, autor do primeiro gol, falou a importância da vitória após a eliminação na Copa do Brasil: “As vezes erro pênalti que é mais perto e acerto de longe. Sofri muito com nossa eliminação, mas dois dias depois que passou tentei focar para esquecer aquele jogo e fazer um grande jogo contra o Sport.”

Bressan ressaltou a força do grupo gremista: “Temos que enaltecer a participação de todo mundo, a equipe do Sport tem jogadores de qualidade. Estamos trabalhando para colher coisas boas, e é dessa forma que vamos conseguir, todos juntos. Mostramos o poder que o grupo tem.”

Fernandinho comentou a vitória e também destacou a qualidade do grupo: “Sabíamos a dificuldade que iriamos enfrentar, a equipe do Sport é muito organizada. Eles estão brigando entre os primeiros e tem grandes jogadores, mas quando nossa equipe entra determinada dificilmente tomamos gol. Todos estão de parabéns. Agradeço à Deus por ter ajudado”, falou. “Muitas vezes a gente pode escutar que o elenco é frágil, mas mais uma vez provamos que é forte. Jogadores como o Luan, Barrios e Pedro Rocha são insubstituíveis, mas minimizamos a ausência dele”, completou o atacante.