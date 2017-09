Após rescindir com Corinthians, Cristian é oficializado como novo reforço do Grêmio

(Foto: Lucas Uebel / Divulgação Grêmio)

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman, anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira (04), a contratação do volante Cristian. O atleta de 33 anos estava atuando pelo Corinthians e foi cedido ao Tricolor pelos Paulistas. O atleta estava em Porto Alegre desde o último final de semana, quando realizou todos os exames médicos. Sem entrar em campo oficialmente desde dezembro de 2016, o meio-campista chega ao Grêmio com um contrato por empréstimo de três meses.

Além disso, a vinda de Cristian ao Grêmio, se dá através da lesão do capitão Maicon, que operou o tendão de aquiles e não volta mais à campo em 2017. Outro aspecto que agrada os tricolores, fora o curto tempo de contrato, é o salário do jogador. Cristian era um dos jogadores com o salário mais alto do plantel Corintiano. A grande parte do salário do mesmo será pago pelos alvinegros. Cristian já está a disposição de Renato e aguarda apenas a publicação da transferência no BID.

Trajetória

Criado nas categorias de base do Paulista, de Jundiaí, o volante estava no grupo que levantou a taça da Copa do Brasil, em 2005. Em 2006, o jogador saiu de São Paulo e foi para o Paraná, onde atuou pelo Atlético-PR. Do Sul do país foi para o Rio de Janeiro para defender o Flamengo, no mesmo ano.

Após duas temporadas na Cidade Maravilhosa, o atletas retornou a São Paulo, no final de 2008. Desta vez, fora defender o Corinthians, onde sua carreira despontou. Por lá, conquistara os títulos da Série B do Campeonato Brasileiro (2008), Campeonato Paulista e a Copa do Brasil (ambos em 2009). No segundo semestre do mesmo ano, o atleta rumou a terras europeias. O destino desta vez foi a Turquia.

Foram cinco temporadas defendendo a camisa amarela e preta do Fenerbhaçe. Por lá foram 200 jogos e 29 gols anotados. Além disso, foram dois Campeonatos Turcos (2010-11 e 2013-14) e duas Copas da Turquia (2011-12 e 2012-13). No final de 2014, o mineiro de Belo Horizonte voltou ao Brasil. mais uma vez, rumou à São Paulo para vestir a camisa do Corinthians. Foram 49 partidas e o título do Campeonato Brasileiro de 2015.