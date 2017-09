O que esperar do experiente volante Cristian no Grêmio?

Jogador enquanto defendia o Timão (Foto: Divulgação / Agência Corinthians)

Após ficar afastado seis meses pelo Corinthians, o volante de 33 anos Cristian finalmente assinou com o clube gaúcho. Na sua trajetória como jogador, conquistou duas Copas do Brasil, sendo uma pelo Paulista e outra pelo clube alvinegro, um Campeonato Brasileiro da Série A, um da Série B e dois Campeonatos Turcos pelo Fenerbahçe.

O volante que acabou sendo afastado do time titular do Corinthians, assinou contrato por empréstimo até o final do ano, mesmo período que encerra o seu vínculo com o clube paulista. A sua ida suprirá a ausência do capitão Maicon, que recentemente passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles no pé esquerdo, não podendo mais atuar em 2017.

Diversos clubes estavam fizeram propostas para o jogador, mas ele acabou recusando todas elas. Renato mostrou-se interessado no volante, ainda mais pela sua experiência e conquistas por onde passou. Acredita-se que ele possa ser uma peça importante para o Campeonato Brasileiro, pois tem muita qualidade técnica, além de ser um jogador com bastante bagagem.

No sábado (2), o volante assistiu à vitória do Grêmio sobre o Sport em Porto Alegre, e acabou também fazendo exames médicos. Nesta semana, na segunda-feira, participou de seu primeiro treino com time, concluindo que realmente joga pelo clube gaúcho. Sua apresentação oficial ocorreu na terça no CT do clube, onde forneceu sua entrevista falando sobre as suas expectativas e qual será sua função dentro de campo.

Pode-se esperar uma qualidade a mais no meio campo gremista, já que o volante além de marcar bem, sabe distribuir bons passes e armar contra-ataques também. Mesmo sendo um jogador mais recuado, Cristian marcou 29 gols pelo Fenerbahçe e dois pelo ex-clube, o que demonstra uma arma a mais para Renato Portaluppi utilizar dentro de campo.

Se fizer uma boa temporada, pode-se afirmar que Maicon terá um concorrente direto em 2018, já que o jovem goiano Arthur é uma peça importantíssima no meio campo. O jogador Cristian parece estar motivado com a chance dada, mostrando que veio ao clube para conquistar o seu espaço mesmo com um elenco recheado de bons jogadores. Agora só o tempo dirá se Cristian vingará no clube, pois o apoio de Renato e dos jogadores, Cristian certamente possui no primeiro momento.