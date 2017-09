Com edema na coxa, Luan deve ser desfalque contra o Vasco e vira dúvida para enfrentar Botafogo

(Foto: Divulgação/Grêmio)

A manhã desta sexta-feira (8) trouxe uma notícia desagradável para a torcida gremista. No Rio de Janeiro para o duelo deste final de semana contra o Vasco pelo Brasileirão, Luan foi ao hospital para realizar exames. Os exames revelaram um edema no músculo anterior da coxa. O meia-atacante que estava defendendo a Seleção Brasileira virou dúvida para os dois jogos que o Grêmio terá na capital Fluminense. Está praticamente descartado do duelo deste sábado (9) contra o Vasco e mantém incerta a presença na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América, contra o Botafogo na próxima quarta-feira.

Luan deixou mais cedo o treino de quinta-feira realizado no CT Luiz Carvalho, com a mão na coxa. O jogador não participou das atividades realizadas nesta sexta, na Gávea, e ficou no Hotel realizando tratamento. Ainda não é oficialmente confirmado pelo departamento médico gremista, mas a tendência é de que Luan não jogue pelo Brasileirão. A intenção é deixar o meia 100% para o jogo decisivo diante do Botafogo. Até lá, o atleta será avaliado diariamente pelos médicos do tricolor.

Fazendo mistério sobre a escalação, Renato tem como opções para a vaga de seu principal jogador, Léo Moura, Beto da Silva e o equatoriano Michael Arroyo, que está de volta após a fratura no nariz que sofreu em sua estreia pelo tricolor diante do Santos.

A partida deste sábado, que ocorre em São Januário, é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e o clube gaúcho busca a vitória para encurtar a distância para o líder Corinthians, que tem um clássico diante do Santos no domingo. Já o jogo da Copa Libertadores acontece no estádio Nilton Santos, na quarta-feira, às 21h45.