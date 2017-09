Renato exalta atuação do Grêmio diante do Botafogo: “Gostei da minha equipe”

Renato exalta atuação tricolor diante do Botafogo: “Gostei da minha equipe”

Em um empate sem gols, Botafogo e Grêmio deixam para Porto Alegre a decisão de quem passa para a fase semifinal da Copa Libertadores 2017. No estádio Nilton Santos (Engenhão), o placar de 0 a 0 marcou um embate truncado na primeira partida das quartas de final do torneio continental.

Em entrevista após a partida, o comandante Renato Portaluppi lamentou o fato de não balançar as redes, mas elogiou sua equipe: “Infelizmente não conseguimos fazer gols, Marcelo praticamente não trabalhou. Gostei da minha equipe. Não demos chance”, avaliou.

Um dos fatos mais marcantes da partida foi a atuação do menino Arthur. O meio-campista ocupou a vaga de Luan (lesionado), e foi um dos destaques do jogo. Ao longo dos 90 minutos foram 47 passes e nenhum erro. Perguntado sobre a atuação do garoto, Renato enalteceu o atleta: “Arthur é galinha dos ovos de ouro. Joga muito. Joga fácil. E vai ajudar bastante o clube na frente”, exalta.

O perguntado sobre o jogo de volta – na Arena, o comandante exaltou as atuações diante de sua torcida e tornou a lamentar o zero no placar: “Serão 90min difíceis, sabemos jogar bola em casa. O Grêmio saiu para o jogo hoje. Infelizmente não fizemos gols”, valorizou o comandante.

O tricolor volta a campo no próximo domingo (17) diante da Chapecoense, às 16h, em Porto Alegre. O clube gaúcho ocupa a segunda posição na tabela com 43 pontos e segue a caçada ao líder Corinthians. Os cariocas, por sua vez, ocupam a sétima posição com 34 pontos e tem seu próximo compromisso diante do Santos, no sábado (16), às 19 horas, no mesmo Engenhão.

Grêmio e Botafogo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20), às 21h45, na Arena, para decidir quem segue na Copa Libertadores 2017 para enfrentar o vencedor de Santos e Barcelona equatoriano.