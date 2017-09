Em comemoração aos 114 anos, Grêmio homenageia cinco ídolos na Calçada da Fama

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite da quinta-feira (14), em comemoração aos 114 anos de história, completos nesta sexta-feira (15), cinco nomes foram eternizados na Calçada da Fama gremista. Em evento realizado no Espaço Multifuncional da Arena, Emerson Leão, Paulo Nunes, Luis Carlos Goiano, Yura e Maicon foram homenageados.

O ex-goleiro Emerson Leão, que foi capitão do título brasileiro de 1981, já havia sido homenageado, mas dessa vez eternizou suas mãos na calçada Tricolor. Devido avarias em sua placa de 1996, Yura teve seus pés gravados novamente. Já Paulo Nunes, Luis Carlos Goiano e Maicon foram escolhidos pela Comissão da Calçada da Fama 2017. Durante o evento, além de deixarem seus registros na calçada, os atletas tiveram suas histórias no clube relembradas e exaltadas por Romildo Bolzan, Antônio Carlos Verardi e Luiz Carlos Silveira Martins.

Além de compor a Calçada da Fama, o volante Maicon, capitão do título da Copa do Brasil 2017, recebeu outra homenagem. O atleta, que se recupera de lesão, completou mais um ano de vida nesta quinta-feira e ganhou pelas mãos do presidente Romildo Bolzan uma camisa do Grêmio, com o número 114, a idade do Tricolor em comemoração aos seus 32 anos.

O Grêmio foi o primeiro clube brasileiro a ter uma calçada da fama e, com os novos nomes, agora são 44 homenageados. Confira a lista atualizada de quem compõe a Calçada da Fama Gremista:

Patrono Fernando Kroeff

Adílson

Airton Pavilhão

Alcindo

Ancheta

André Catimba

Baltazar

De León

Edinho

Yura

Jardel

João Severiano

Juarez

Emerson Leão

Mazaropi

Oberdan

Ortunho

Oswaldo Rolla, o “Foguinho”

Pingo

Renato Portaluppi

Ênio Rodrigues

Milton Kuelle

Marino

Mauro Galvão

Valdir Espinosa

Zinho

Altemir

Áureo

Sérgio Moacir Torres Nunes

Tarciso

Calvet

China

Dinho

Luís Eduardo

Sandro Goiano

Valdo

Cesar

Danrlei

Emerson

Dr. Hélio Dourado ­

Roger

Paulo Nunes

Luis Carlos Goiano

Maicon