Arthur comemora primeira chance na Seleção Brasileira principal: "Bochecha doendo de tanto sorrir"

A manhã deste 15 de setembro será uma data eternizada na memória do volante gremista Arthur. Pela primeira vez, o jovem de 21 anos viu seu nome entre os convocados do time principal da Seleção Brasileira.



O anúncio veio às 11h desta sexta-feira pelo técnico Tite, que revelou a lista de nomes de outros 23 jogadores que disputarão os dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2018, contra Bolívia e Chile.

"Quando fui para o jogo (entre Grêmio e Botafogo), eu quis ver a atmosfera do jogo. É o lado da emoção, do peso do jogo. Você consegue dimensionar. É um garoto jogando com uma naturalidade, fora de casa, com nível de concentração muito alto. Não posso fechar portas para um atleta num setor onde ele é importante, mesmo sendo jovem", disse o comandante sobre a convocação de Arthur.



O volante que já vestiu a amarelinha pelo time Sub-17 do Brasil em 2013, hoje, em coletiva, não conseguia esconder o sorriso em ver seu nome na Seleção Principal:



"Eu estou com o maxilar, a bochecha doendo de tanto sorrir. Foi algo indescritível. A gente fica apreensivo, por ser uma coisa tão grande. Eu ficava na ansiedade. Será que vou ser convocado, já tinha saído na imprensa boatos. Foi um sonho realizado. Eu estava com meu irmão, foi uma alegria enorme. Meu pai chorando. Arrepia tudo. É um dia inesquecível para mim", afirmou o volante.



O jogador gremista estará com a Seleção nos dias 5 de outubro, quando o Brasil enfrenta a Bolívia, em La Paz, e no dia 10 contra o Chile, no Allianz Parque.



Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)



Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Jemerson (Monaco)



Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Danilo (Manchester City)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luis (Atlético de Madrid)



Meias:

Arthur (Grêmio)

Diego (Flamengo)

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Barcelona)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Willian (Chelsea)

Fred (Shakhtar Donetsk)



Atacantes:

Diego Tardelli (Shandong Luneng)

Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)