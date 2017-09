Grêmio x Chapecoense AO VIVO agora no Brasileirão 2017 (0-0)

Google Plus

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA!

Em campo, um Grêmio que roda a bola e não encontra espaços ou chances claras. Apenas cruza na área ou arrisca de longe. A Chapecoense respondeu no fim do primeiro tempo e levou mais perigo. Grohe salvou o Grêmio em duas finalizações de Wellington Paulista, um dos carrascos gremistas nas atuações diante do Tricolor.

Grêmio chegando aos 44 pontos. Quem reage na tabela é o Flamengo. Mengão vai vencendo seu compromisso diante do Sport e avança aos 40 pontos. Corinthians empata em casa com Vasco e vai aos 51 na liderança, mantendo sete de margem. Resultados do primeiro tempo na luta pelas primeiras posições.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense terminou a etapa melhor no jogo.

46' CARTÃO AMARELO! Alan Ruschel por catimbada.

45' Escanteio da Chapecoense cobrado na rede pelo lado de fora. Tiro de meta.

44' QUASE O GOL! Wellington Paulista arrisca outra de muito longe e Grohe salva o Grêmio!

43' Apodi de longe arrisca e Grohe segura firme.

42' ESPALMA GROHE! Lateral na área, bobeira geral de Bressan e Paulista estava sozinho para cabecear obrigando Grohe a espalmar sobre o travessão! Que perigo! Escanteio da esquerda.

39' Everton consegue receber uma em condições de arremate, mas manda no centro da meta e Jandrei defende sem problemas.

Grêmio troca passes, mas não encontra espaços. Que falta faz Luan!

34' Dividida e falta marcada para Chapecoense no campo de defesa. Muita reclamação dos atletas da Chape querendo o cartão.

33' Reinaldo cortou lance na área para escanteio, mas torcedor pediu toque de braço dele. Seria pênalti.

Grêmio insiste demais em lançamentos longos. Atacantes não têm ganho dos defensores da Chape.

31' Ramiro para Everton, Everton para Jael, e o corte é feito para escanteio pela direita de ataque gremista.

29' CARTÃO AMARELO: Wellington Paulista, por reclamação.

27' TROCA NA CHAPE: Sai Canteros, entra Lucas.

27' DEFENDE JANDREI! Léo Moura cruza da direta, Jael cabeceia e a bola vai no centro da meta para defesa do arqueiro.

24' CARTÃO AMARELO! Canteros por falta em Arthur no meio de campo. Jogador da Chape pediu substituição.

21' Grêmio não aproveita escanteio cobrado curto, na sobra, lançamento de Everton vai direto ao goleiro Jandrei.

19' Chapecoense troca passes, sai de trás, mas bolas na área são rechaçadas pela defesa gremista.

13' OPA! Apodi atropela o atacante Jael, jogador fica caído, vem voltando de lesão e preocupa. Mas se ergue e segue para o jogo. Jogador da Chape escapa do cartão amarelo.

11' PRA FORA, RAMIRO! Arthur faz um lançamento espetacular ao companheiro, Ramiro domina, gira o corpo e chuta de canhota ao lado da meta, com muito perigo! Que chance!

8' Reinaldo cobra falta pela Chape, procura o levantamento para alguém, mas manda direto na linha de fundo. Tiro de meta a Grohe.

6' PRA FORAAA! MAS IMPEDIMENTO! Léo Moura cobra falta da direita, volante Michel sobe no estilo, cabeceia a bola, manda ao lado, mas jogo estava irregular segundo o assistente.

4' Impedimento! Assistente se equivoca e marca irregularidade de Ramiro.

3' PRA FORAAAA! Fernandinho conduz para o meio, arrisca de canhota e a bola vai rasteira ao lado da trave. Escanteio!

1' Arthur Caike caído no gramado após dividida no meio de campo. Jogo parado.

0' COMEÇOU! Jael dá o pontapé inicial após longo período lesionado.

Vamos ao início de jogo. Muito boa tarde aos amigos ligados, vamos juntos!

Após a saída de Vinicius Eutrópio, o técnico da Chapecoense é interino. Emerson Cris comanda a equipe no jogo desta tarde. Vai tentar pontuar e, quem sabe, sair com a vitória na Arena.

Vamos ao hino nacional brasileiro na Arena gremista. É semana farroupilha no estado e o hino gaúcho também é entoado no estádio.

Arthur: Volante gremista Arthur terá seu contrato renovado até 2021 e sua multa rescisória será de 40 milhões de Euros. Informações da Rádio GreNal.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Grêmio x Chapecoense ao vivo hoje. A transmissão começa na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

15h52: Equipes cruzando o túnel, saindo dos vestiários para dentro do campo. A torcida do Grêmio recebe os dois times.

Histórico Grêmio x Chapecoense: 9 vitórias do Grêmio, (29 gols), 2 vitórias da Chapecoense (14 gols) e 3 empates.

Sobreviventes da tragéfida ocorrida com a Chapecoense, hoje o jornalista Rafael Henzel é narrador na Arena. O jogador Alan Ruschel voltou a um jogo desde o início contra o Flamengo, pela Copa Sul-Americana, e novamente foi escalado pela Chape. Grandes presenças para o jogo desta tarde!

15h45: Aquecimento encerrado na Arena. Equipes vão retornar ao campo com uniforme oficial para o jogo. Grêmio x Chapecoense.

15h42: Grêmio que está em campo com seu time alternativo na Copa Paulo Sant'Ana. É o chamado grupo de transição entre os sub-20 e os profissionais. Muitos deles já ganham observações e chances com o técnico Renato Portaluppi. Na Boca do Lobo, Pelotas 0x0 Grêmio. Jogo iniciou às 15h30.

15h40: Jogo promete nesta tarde. Grêmio em busca de encurtar a liderança corintiana. Chapecoense quer pontos importantes na luta contra o rebaixamento. A Chape pode ser ultrapassada pelo São Paulo, mas pode também ultrapassar Vitória, Coritiba, Bahia e Ponte Preta, em caso de vitória. Luta intensa na parte de baixo da tabela.

15h35: Goleiros Paulo Victor e Marcelo Grohe no aquecimento na Arena do Grêmio.

No Brasileirão deste ano, 6 a 3 paa o Grêmio em jogo incrível disputado na Arena Condá no primeiro turno. Everton marcou três vezes no jogo. Luan e Michel, duas vezes, também balançaram as redes.

Jael é a grande novidade no time misto do Tricolor gaúcho. Dos titulares, Grohe, Cortez, Arthur, Ramiro e, atualmente, Fernandinho figuram.

Grêmio definido: Marcelo Grohe, Léo Moura , Bressan, Thyere, Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Everton, Fernandinho, Jael.

Chapecoense definida: Jandrei, Apodi, Douglas, F.Bruno, Reinaldo, Moises, Lucas, Canteros, W.Paulista, Ruschel, Arthur.

Entre jogos das quartas da Libertadores, o Grêmio é misto ao jogo. Deixa titulares preservados, mas escala alguns deles para tentar mais uma vitória. Está sete pontos atrás do líder Corinthians e tenta encurtar essa diferença a cada rodada. Ambos os líderes perderam na rodada anterior, mantendo a diferença em sete.

O Grêmio é segundo colocado com 43 pontos. A Chapecoense, duramente ameaçada de rebaixamento, está apenas na 18ª colocação, à frente só do São Paulo e do lanterna Atlético Goianiense. Jogo fundamental a ambos os times.

Boa tarde ao amigo ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo de Grêmio x Chapecoense, que começa às 16h00 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.