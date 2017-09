Luan e Geromel treinam e são relacionados à decisão contra Botafogo, mas seguem dúvidas

Foto: Lucas Uebel / Divulgação / Grêmio

No treino desta segunda-feira (18) no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi pode contar com a participação de Luan e do zagueiro Geromel. Os dois estão em recuperação de lesão e vem fazendo tratamento intenso de fisioterapia, com duas a três sessões por dia, para terem condições de estar em campo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (20) na Arena do Grêmio, e ajudar o Tricolor a encaminhar a classificação para a semi final da Libertadores.

Pedro Geromel já treinou com bola com o restante do grupo na atividade em campo reduzido. Não apresentou dores e a tendência é que esteja a disposição para a partida e inicie como titular na equipe. Geromel estava em recuperação de uma lesão muscular. Já o atacante Luan apenas correu no gramado. Alternando corridas rápidas e lentas o camisa 7 também espera estar a disposição do técnico Renato, mas ainda segue como dúvida. Luan está fora do gramados a dez dias devido a um edema na coxa.

Apesar de terem treinado na tarde de hoje, o presidente Romildo Bolzan na coletiva pós jogo contra a Chapecoense, afirmou que caso os jogadores não estejam totalmente recuperados não irão entrar em campo: “São questões rigorosamente clínicas. Eles estão loucos de vontade de entrar em campo, mas é uma questão médica. Se tiver uma situação de poder comprometer com futuras lesões ou até mesmo a participação deles na sequência na competição, caso tiver, eles não vão jogar”, declarou Romildo.

Ambos fazem parte da lista de relacionados do Grêmio para a partida e iniciaram a concentração para a partida e na tarde de terça-feira participam do último treino fechado antes de enfrentar o Botafogo, mas ainda com mistério na escalação. O Grêmio precisa vencer a partida para garantir a classificação, em caso de empate com gols o time Carioca avança às quartas de final. Caso não haja gols, e o placar do primeiro jogo que terminou em 0 a 0 se repita, o jogo vai para os pênaltis.