Evento Hamburgada do Bem promove dia de ação social na Arena do Grêmio

Foto: (Divulgação / Projeto Hamburgada do Bem)

A Arena do Grêmio sediará a primeira edição da Hamburgada do Bem, no Sul do Brasil. O projeto social que visa um dia de interação social, com a distribuição de hambúrgueres e diversão as crianças de comunidades carentes, será realizado no dia 28 de outubro, na esplanada leste do estádio. O evento será destinado as crianças dos bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes que ficam no entorno da Arena e englobam a Comunidade Tri.

Serão oferecidos 500 tickets, visando o atendimento de um total de 1.000 crianças, que residem nos bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes. Além da distribuição de lanches, haverá um espaço recreativo com diversos brinquedos e oficinas infantis. Serviços de informação a comunidade também serão oferecidos.

O evento é promovido em parceria com o Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio e todas as ações serão realizadas por voluntários, que podem fazer a inscrição através do site: https://www.sympla.com.br/hamburgada-do-bem---outubro2017-arena-do-gremio__184186. Os voluntários, no ato da inscrição, podem optar por participar do evento de forma integral ou parcial (manhã ou tarde) e, ainda, escolher entre 3 equipes: Cozinha, Recreação e Apoio. A cozinha fica responsável pelos lanches, o Apoio por toda a logística do evento e a Recreação pelas brincadeiras.

Sobre o projeto

Com o lema “um jeito gostoso de fazer o bem”, o projeto social Hamburgada do Bem vem promovendo a distribuição de hambúrgueres, recreação e informação em diversas comunidades carentes do território brasileiro. O evento promovido mensalmente é realizado com ajuda de voluntários, que participam de toda a logística da ação social.

Para saber mais acesse: http://meusite33.wixsite.com/hamburgadadobem