Jogo Grêmio x Botafogo AO VIVO online na Copa Libertadores 2017 (0-0)

Boa noite, amigo ligado na VAVEL Brasil! Você vai acompanhar, em instantes, a grande partida entre Grêmio e Botafogo ao vivo, que lutam por vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América!

A arbitragem fica por conta do argentino Patrício Hernán.

O técnico Jair Ventura garantiu que o Alvinegro tem sua estratégia definida para a partida e indicou que não jogará apenas no contra-ataque: "Sabemos da força do Grêmio em casa, mas não dá para jogar só no jogo de transição. Temos nossa estratégia, estamos maduros na Libertadores por jogar Pré e enfrentar grandes equipes. Mais um grande desafio, na casa do adversário. Tem gol qualificado. Haverá momento de marcar em cima, de transição, de jogo apoiado. Expectativa de grande jogo, tomara que o Botafogo avance."

Por outro lado, o Botafogo terá time completo na Arena do Grêmio. O lateral Victor Luís, que estava suspenso na ida, poderá retornar e entra na vaga de Gílson.

"O Luan é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Precisa falar mais alguma coisa? O que mudaria no Barcelona sem o Messi? Na proporção de cada um, mas a importância dele para o Grêmio é fundamental", afirmou o treinador, antes da viagem para o Rio de Janeiro.

Ambos têm problemas musculares e podem desfalcar o Tricolor. Para Renato Gaúcho, técnico da equipe, a ausência de Luan seria muito sentida, tal como Messi faria falta ao Barcelona.

Para o jogo de logo mais, as principais dúvidas na equipe do Grêmio ficam por conta de Luan e Pedro Geromel, que não atuaram na primeira partida.

Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Barcelona-ECU e Santos. Na primeira partida deste, empate em 1 a 1, no Equador. O jogo da volta acontece também nesta quarta, às 21h45

Uma vitória garante a classificação para o time vencedor, mesmo que pelo placar mínimo.

Em caso de empate com gols, a vantagem fica para o Botafogo, por conta do critério de desempate por gols marcados fora de casa

Depois do empate em 0 a 0 na primeira partida, um novo resultado sem gols levará a decisão para os pênaltis.