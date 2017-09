Grêmio é brasileiro mais duradouro na Libertadores pela sexta vez na história

Time de 2007 superou desconfianças e chegou até a final (Foto: Divulgação / Gremio.net)

O Grêmio garantiu classificação sobre o Botafogo na Copa Libertadores da América e está na fase semifinal para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Na história, é a sexta vez que o Tricolor consegue ser o brasileiro mais duradouro na competição continental. É bem verdade que a tarefa era mais fácil quando apenas dois clubes por país disputavam a Copa, como ocorreu em nas primeiras edições do Grêmio com o feito. Mas, na presente edição, eram oito brasileiros no torneio e agora apenas os gaúchos seguem na disputa pelo título.

1983 - Grêmio e Flamengo compunham a fase de grupos para representar o Brasil. Com um empate no Olímpico e uma vitória no Maracanã, aliados aos resultados positivos contra os adversários bolivianos, o Grêmio foi o classificado da chave, que contemplava apenas um time para fase seguinte. Na ocasião, o Grêmio se tornou campeão da América pela primeira vez ao vencer o Peñarol na final.

Divulgação / Grêmio



1984 - O Grêmio entrou com uma fase adiantada, em função do título anterior. Chegou até a final após uma disputa intensa com o Mengão. No triangular semifinal, Flamengo e Grêmio somaram três vitórias e uma derrota cada. O Grêmio estava à frente nos critérios de desempate. Entre os clubes, o Tricolor tinha feito nada menos que 5 a 1 sobre o Fla, enquanto o Rubro-Negro devolveu o placar no Rio de Janeiro por 3 a 1. No jogo desempate, 0 a 0 em partida disputada em São Paulo. Grêmio foi à final e perdeu para o Independiente, na última conquista de Libertadores dos rojos.

1995 - Marcante duelo de quartas de final entre Grêmio e Palmeiras, os brasileiros daquela disputa. Eles já haviam se encontrado na fase de grupos, mas ambos queriam a taça. No jogo de ida, muita confusão, expulsão e 5 a 0 para o Grêmio, em show do atacante Jardel, artilheiro daquela Copa. Na volta, o Palmeiras vendeu caro o resultado, venceu com o placar final de 5 a 1, mas o gol gremista salvou a pátria dos tricolores. Os gaúchos seguiram para eliminar Emelec e ser campeões sobre o Atlético Nacional de Medellín.

Grêmio de 1995 superou o Palmeiras e foi campeão sobre o Nacional de Medellín (Foto: Divulgação / Grêmio)

1996 - O Grêmio exterminou os brasileiros naquela edição. Nas oitavas, passou pelo campeão brasileiro Botafogo. Nas quartas, passou pelo então campeão da Copa do Brasil, o Corinthians, em uma revanche, pois o Grêmio havia sido seu vice. Mas o atual campeão da Libertadores pararia na fase semifinal. O América de Cali começava a onda de revés para os colombianos, incômodo na vida gremista ainda nos anos seguintes. Dessa vez não deu e o River Plate foi campeão no fim das contas.

2007 - O ano de 2002 poderia ser mais um dos citados, mas erros graves de arbitragem impediram a passagem do Grêmio sobre o Olimpia na semifinal. Na decisão que poderia ser de brasileiros, o São Caetano também não conseguiu superar os paraguaios, tricampeões na época. Segue o baile. Em 2007, o Grêmio retornava após passar pela crise mais grave da história do clube. Uma nova chance na Libertadores, bem povoada de clubes brasileiros. Com as próprias façanhas, de modelo a toda terra, o Tricolor passou pelo campeão brasileiro São Paulo nas oitavas e pelo Santos na semifinal. Na decisão, o super time do Boca Juniors confirmava sua última das seis taças até aqui. Os argentinos venceram os dois jogos.

Renato, jogadores e a torcida comemoram; Grêmio na semifinal (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

2017 - Haja coração, amigos e amigas. Eram oito clubes brasileiros. Somente Flamengo e a Chapecoense, com escalação irregular e perda de pontos, ficaram fora na fase de grupos. Nas oitavas, eliminações de dois grandes elencos, apontados antes como favoritos: Palmeiras e Atlético Mineiro. Nas quartas, o Santos bobeou em casa e o Barcelona de Guayaquil seguiu. Seguiu para enfrentar justamente o Grêmio. Ele aqui outra vez. Passou pelo Botafogo nas quartas e é o único brasileiro na semifinal, com mais duras missões pela frente.

A VAVEL Brasil traz grande cobertura sobre a Copa Libertadores da América. Com informações preliminares, minuto a minuto, pós-jogo e repercussões das partidas. O Tricolor na mira mais uma vez.