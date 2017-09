Inesgotável: Grêmio acerta renovação de contrato com Léo Moura

(Foto: Divulgação/Grêmio)

O Grêmio anunciou na manhã deste sábado (23) a renovação de contrato com o lateral e meio campista Léo Moura. O vínculo de Léo com o tricolor se encerraria no final desta temporada e foi estendido até o final de 2018. O anuncio foi feito através do site oficial do clube.

Léo Moura chegou ao Grêmio em janeiro, vindo do Santa Cruz. Após muita desconfiança em seu futebol, devido a idade, o jogador mostrou que ainda pode jogar em alto nível. Logo em sua estreia, Léo já marcou seu primeiro gol, diante do Zamora na Venezuela, pela Libertadores. Foi o substituto do principal jogador da equipe, Luan, nas duas partidas diante do Botafogo pelas quartas de final da Libertadores. Aos seus 38 anos, Léo atuou em 33 jogos, dos 58 que a equipe disputou até o momento. Atuando como lateral-direito e também no meio campo, marcou três gols pelo clube gaúcho.

Pelo seu Instagram, Léo comemorou o acerto: “Obrigado Deus. Honra e Glória a ti por isso. Agora é oficial e quero dizer que a felicidade não cabe dentro do meu peito... Agora é trabalhar cada vez mais para conquistar os objetivos e entrar para história desse fantástico clube que aprendi a respeitar e gostar!”. O jogador ainda agradeceu a diretoria gremista e ao técnico Renato Portaluppi pela confiança.

Agora a direção gremista trabalha para renovar com outros três jogadores que também tem vínculo com o clube até o final do ano: Lucas Barrios, Fernandinho e Bruno Cortez. Além deles, a direção também negocia a renovação de Luan, que tem contrato até setembro de 2018 e em março já pode assinar pré-contrato com outro clube. O presidente gremista, Romildo Bolzan garante que já há uma proposta nas mãos do empresário do atleta.