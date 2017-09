Jogadores gremistas reclamam da arbitragem após pênalti polêmico no fim: "Ficamos chateados"

(Foto: Divulgação/Bahia)

O Grêmio foi derrotado na noite deste domingo (24) pelo Bahia, na Fonte Nova em Salvador. A partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com o placar de 1 a 0 para o clube baiano. O tricolor gaúcho teve a melhor chance do jogo, com um chute de Patrick no travessão, mas no finalzinho o árbitro marcou um pênalti polêmico para os baianos. Rodrigão converteu e deu a vitória para o Bahia. Com a derrota, o clube gaúcho viu a vantagem do líder, Corinthians, aumentar para 11 pontos e ainda perdeu a segunda colocação para o Santos. Agora o Grêmio ocupa a terceira posição com 43 pontos.

Na saída de campo, os jogadores gremistas reclamaram muito da arbitragem. Edilson, que cometeu a penalidade que definiu o placar da partida, afirmou não ter havido contato com Allione:

“Os dois escorregaram. Não sei se eu primeiro ou ele. Os dois caíram no lance. Não houve choque”. O lateral ainda questionou a função do árbitro posicionado atrás do gol e reiterou a necessidade do árbitro de vídeo:

“Os auxiliares estão ali para ajudar o árbitro principal e eles não ajudam. Depois colocam árbitro de vídeo, eles ficam desempregados e não sabem o porquê acontece isso. Coloca o árbitro de vídeo. Eles estão ali e são pagos para ajudar, mas não ajudam. Eles pipocam.”

Já o atacante Everton, um pouco mais calmo, lamentou a derrota: “Ficamos chateados. Nem sei se foi pênalti. Falhamos no último minuto e tivemos a derrota.”.

O tricolor volta a campo no próximo domingo (01) diante do Fluminense, na Arena, em Porto alegre. O jogo está marcado para às 16 horas. Para o confronto, Renato não contará com Bressan, Kannemann e Michel, que receberam o terceiro cartão amarelo diante do Bahia.