Atacante gremista Michael Arroyo é convocado para disputar Eliminatórias pelo Equador

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

O Grêmio segue com seu envolvimento direto com seleções. Após a convocação pela primeira vez do volante Arthur para Seleção Brasileira principal, sob o comando e chamado do técnico Tite, o Tricolor tem outro jogador convocado. O atacante equatoriano Michael Arroyo foi acolhido pelo técnico argentino Jorge Celico. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira (25). O jogador tem 30 anos, 1,82m e agrega ao ataque da seleção andina.

Arroyo não vem em grande sequência pelo Grêmio, mas ganhou importância nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ainda em confronto válido pelo primeiro turno, fraturou o nariz em partida diante do Santos, na Arena. Após mais um mês de recuperação definitiva, o atacante voltou a ser relacionado e a atuar pelo Brasileirão. Entrou nos minutos finais diante do Vasco, quando conseguiu algumas boas jogadas. Diante do Bahia, iniciou o jogo, mas novamente o setor ofensivo gremista não foi efetivo na atuação.

As duas partidas que Arroyo pode participar pela seleção do Equador serão no mês de outubro. Contra o Chile, no dia 5, em Santiago, e contra a Argentina, no dia 10, em Quito. As partidas são de fundamental importância, uma vez que o Equador decaiu na tabela e é somente o 8º colocado, com 20 pontos ganhos. É necessário vencer esses compromissos para seguir acreditando em uma vaga no Mundial de 2018, na Rússia.

No Grêmio, Arroyo trabalha para se incorporar ao grupo de principais jogadores. Uma das referências atualmente no elenco é Fernandinho, que passou muito tempo no banco de reservas e cresceu na temporada para se tornar o artilheiro do clube no Brasileirão, com as oportunidades recebidas. Tanto o técnico Renato Portaluppi quando o argentino da seleção do Equador, Jorge Celico, ficarão de olho no desempenho de Micky.