Cícero rescinde com São Paulo e deve ser anunciado oficialmente pelo Grêmio

(Foto: Divulgação / São Paulo)

Após rescindir seu contrato com o São Paulo nesta quinta-feira (28), o meio-campista Cícero e Grêmio entraram em acordo no mesmo dia (28), e o jogador será a solução dos problemas na criação do Rei de Copas.

Com a saída de Miller Bolaños e a lesão de Luan, o Grêmio teve de voltar ao mercado em busca de um meio-campista para a supressão dos problemas no setor. Com isto, a diretoria de futebol tricolor resolveu agir de forma rápida e eficiente para contar com o meia de 33 anos. Cícero estava fora dos planos de Dorival Júnior, treinador do São Paulo.

O novo reforço tricolor já desembarcou em Porto Alegre. O meia pisou em solo Rio-Grandense no começo da manhã desta sexta-feira (28), para realizar exames médicos e deve ser apresentado oficialmente ainda hoje (29). O vínculo do jogador com Grêmio será até o fim desta temporada.

“É uma motivação enorme. Sou muito grato pelo convite feito pelo Grêmio. Eu chego numa situação em que estava um pouco parado, mas a gente vai ter um tempo para recuperar fisicamente. Conheço um monte dos jogadores do grupo. O papo foi motivador. O meu intuito é ajudar o grupo a terminar essa competição tão importante e quem sabe disputar o Mundial em dezembro”, comentou o atleta ao desembarcar no aeroporto Salgado Filho.

O jogador chega ao Grêmio para atuar apenas em partidas da Copa Libertadores 2017, já que o período de inscrições para o Campeonato Brasileiro 2017 já se encerrou. Além disso, o meio-campista já ultrapassou o limite de jogos permitidos para se transferir para outro clube da Série A.

O jogador não faz uma partida oficial a mais de três meses. Sua última aparição foi na derrota do São Paulo para o Atlético Paranaense por 1 a 0, no último dia 21 de Junho. Porém, o currículo do atleta é invejável. Aos 33 anos, Cícero foi revelado pela Tombense-MG. Defendeu as camisas de Herta Berlim e Wolfsburg, ambos da Alemanha.

No Brasil, o jogador passou por Santos e Fluminense. No clube Carioca, conquistou uma Copa do Brasil, em 2007. No ano seguinte, foi vice-campeão da Copa Libertadores, junto de Renato Portaluppi. No São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana, no ano de 2012. Nesta última passagem pelo clube paulista foram 32 partidas e quatro gols marcados.