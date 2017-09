Renato Portaluppi comenta próximos compromissos e chegada de Cícero: "Jogador polivalente"

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

O Grêmio está em preparação para enfrentar o Fluminense, jogo do domingo, a ser disputado na Arena do clube, em Porto Alegre. A semana foi repleta de atividades para preparar os atletas. Jogadas para finalizações, parte física e momentos táticos marcaram os preparativos no CT Luiz Carvalho. Após o treinamento desta sexta-feira (29), o técnico Renato Portaluppi comentou o momento no Campeonato Brasileiro.

Renato foi recentemente apontado como o quarto melhor treinador do mundo pela revista inglesa Football World Rankings, que ainda coloca o Tricolor de Porto Alegre como o atual quarto melhor time. O Grêmio figurou atrás apenas dos espanhóis Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.

Segundo o treinador, atletas com condições de atuar vão estar presentes nos próximos jogos. Ele negou que Fernandinho, Lucas Barrios e Edilson duelem contra o Fluminense. Nesta sexta, dois deles nem treinaram, mas o argentino naturalizado paraguaio apenas correu em volta do gramado.

"Sempre que os jogadores estiverem à disposição vão jogar. Só não sei ao certo contra o Palmeiras", destacou. O duelo com o Verdão ocorre na Arena, às vésperas de viagem ao Equador, quando o Grêmio vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil pelas semifinais da Copa Libertadores.

Além do assunto com o Campeonato Brasileiro, competição em que o Tricolor gaúcho foca agora para se manter entre os primeiros colocados e seguir a caça à liderança, outra temática de entrevista foi a chegada do volante Cícero. O jogador se destacou muito com a camisa do Fluminense, mas estava no São Paulo e precisa ser recuperado para atuar no Grêmio.

"Para recuperar o ritmo do Cícero, falei com ele: faremos alguns jogos-treino. É difícil falar onde o Cícero jogará. Vamos ver como ele se sai com o grupo, já que é um jogador polivalente". Após a chegada de Cristian, que estava no Corinthians, Cícero é mais um para disputar posição no concorrido meio de campo gremista. É preciso lembrar que, por conta de lesão, o volante Maicon não deve mais jogar no ano de 2017.