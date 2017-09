Lucas Barrios tem lesão constatada e é cortado do Paraguai para Eliminatórias

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após ter o nome divulgado na lista de convocados da Seleção do Paraguai nesta quinta-feira (28/9), o atacante Lucas Barrios foi cortado e não ira disputar os jogos contra Colômbia e Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo comunicado da Federação, divulgado na conta no Twitter, na noite desta sexta feira, o jogador foi desconvocado por conta de Lesão Muscular.

O problema muscular não chegou a ser divulgado pelo Departamento Médico do Grêmio. Em entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico Renato Portaluppi apontou que o atacante seria poupado no confronto deste domingo contra o Fluminense, por conta do desgaste da sequência de jogos. O paraguaio tem 34 jogos com a camisa tricolor é o artilheiro do time na temporada com 18 gols.

A vaga deixada pelo jogador gremista será ocupada por Oscar Cardozo, que atualmente atua no Libertad. Com 21 pontos conquistados, o Paraguai ocupa a sétima colocação das Eliminatórias. O jogo contra a Colômbia será realizado em Barranquilla, no dia 05/10. Na última rodada, no dia 10, o Paraguai joga no Defensores del Chaco contra a Venezuela.