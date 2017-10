Sedentos por voltar a vencer, Grêmio e Fluminense se enfrentam na Arena

INCIDENCIAS: Partida entre Grêmio e Fluminense válida pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro Serie A 2017, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Neste domingo (1º), o Grêmio recebe o Fluminense, na Arena, em Porto Alegre, para mais uma rodada do Brasileirão. O Tricolor vem de uma bela sequência na Copa Libertadores da América, onde passou pelo Botafogo para chegar à semifinal. Agora chegou a vez de outro gigante carioca, o Fluminense. Tratando-se do Campeonato Brasileiro, a sequência de ambos os times não vem positiva na competição e ambos almejam voltar a vencer no duelo das 16h00.

Buscando vitória para voltar a lutar pela liderança, Renato poupa jogadores

Após alguns "vacilos" da equipe gaúcha no Campeonato Brasileiro, que poderiam levar o time à liderança, agora intensifica-se a luta por vaga na Libertadores 2018, com a aproximação de adversários diretos, como Palmeiras e Botafogo, o técnico Renato Portaluppi mesmo assim optou por poupar alguns atletas, uma preocupação com desgaste físico.

Os poupados para esta partida serão os jogadores Luan, Lucas Barrios, que constatou lesão e foi cortado da seleção paraguaia, além do atacante Fernandinho e do lateral-direito Edilson.Provavelmente uma preservação para evitar alguma lesão nos jogadores fundamentais do time e cuidar o futuro da equipe na Libertadores, que retorna em outubro.

O argentino Walter Kannemann também não foi relacionado à partida, cumprindo suspensão, a exemplo do outro zagueiro Bressan e do volante Michel.

Os relacionados para partida são os seguintes: Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor. Laterais: Léo Moura, Bruno Cortez, Leonardo e Marcelo Oliveira. Zagueiros: Pedro Geromel, Rafael Thyere e Bruno Rodrigo. Volantes: Arthur, Cristian, Jaílson, Kaio e Machado. Meias: Ramiro, Jean Pyerre e Patrick. Atacantes: Michael Arroyo, Jael, Éverton, Beto da Silva e Dionathã.

Precisando subir na tabela, Abel Braga não poderá contar com sua dupla de zaga titular

Já o Fluminense vai para a partida enfrentando uma pequena crise no Campeonato. Se posicionando em décimo segundo colocado na tabela, o tricolor carioca está há quatro jogos sem vencer e viaja para Porto Alegre em busca de uma recuperação buscando subir na classificação.

O Fluminense lida atualmente com a aproximação da zona do rebaixamento, distante em apenas três pontos ao início da rodada. Pontuar em Porto Alegre é fundamental aos planos para fuga dessa posição mais amarga.

Mas para complicar a situação do clube, o técnico Abel Braga não poderá contar com a sua dupla titular de zagueiros; Nogueira que está suspenso e Henrique que está lesionado. No histórico entre os clubes, são 33 vitórias do Grêmio, 21 empates e 25 vitórias do Fluminense ao longo de 79 confrontos.

O jogo contará com o trio de arbitragem paranaense Rafael Traci, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Pedro Martinelli Christino. A partida acontecerá na Arena do Grêmio, no domingo (1º), às 16h, em Porto Alegre.