Volante Michel passa por cirurgia no joelho e desfalca Grêmio pelo próximo mês

Na imagem, Michel enfrenta o atacante Roger na Libertadores; O botafoguense também passa por cirurgia para retirar um tumor renal e recebeu apoio do Grêmio pelas redes sociais. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Desfalque para enfrentar o Fluminense pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o problema com o volante Michel é um pouco mais grave do que se imaginava. O volante gremista, um dos atletas mais regulares da temporada 2017, passou por uma cirurgia na noite deste sábado (30), no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O procedimento foi para uma correção no joelho. O ex-jogador do Atlético Goianiense passou por uma cirurgia para recuperar lesão no menisco da articulação.

O tempo afastado para Michel é de 20 a 30 dias de tratamento, para finalmente voltar aos treinos e poder estar à disposição do técnico Renato Portaluppi. A estimativa é sua volta nas partidas finais da Copa Libertadores, caso o Grêmio atinja esse objetivo, e a reta final do Campeonato Brasileiro. Para o lugar de Michel, o Grêmio tem as opções dos mais novos contratados pelo clube, o volante Cristian, ex-Corinthians, e Cícero, ex-São Paulo, ambos vindos como opções ao meio de campo.

Sobre a ausência de Michel, o jogador não atuou na partida de ida diante do Botafogo pela Copa Libertadores por uma expulsão diante do Godoy Cruz. O setor tem sido abastecido com Arthur e Ramiro, e Jailson era o primeiro imediato entre os suplentes. Vale ressaltar que o capitão Maicon também se lesionou, este com mais gravidade, e está fora dos jogos no presente ano.

O Grêmio volta a campo neste domingo, às 16h00, para encarar o Fluminense em mais uma disputa do Brasileirão. O Tricolor joga para manter-se firme na terceira colocação, já que o Santos venceu o clássico diante do Palmeiras e confirmou a vice-liderança na rodada. A distância do Grêmio ao líder Corinthians é de 11 pontos.