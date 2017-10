Jogo Grêmio x Fluminense ao vivo online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2017.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Grêmio x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada na Arena do Grêmio, neste domingo (1º), às 16h.

A Arena do Grêmio é o palco do jogo Grêmio x Fluminense. O estádio tem capacidade para 60 mil torcedores e promete receber bom público.

Já no Grêmio, a escalação dos 11 titulares é um mistério. O técnico Renato Gaúcho promoveu um rachão à véspera do confronto e não anunciou o time titular. Sabe-se, porém, que Michel, Bressan e Kannemann cumprirão suspensão e, portanto, estão fora. Douglas e Barrios se recuperam de lesão. Assim, o Tricolor gaúcho deve ir a campo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Rafael Thyere e Bruno Cortez; Cristian, Arthur, Ramiro, Patrick e Everton (Arroyo); Jael.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga deve promover a entrada do zagueiro Reginaldo na vaga do suspenso Nogueira. Além dele, Richard e Sornoza devem ganhar chances nos lugares de Orejuela e Wellington Silva. Sendo assim, o time provável tem: Diego Cavalieri; Lucas, Frazan, Reginaldo e Léo; Richard, Douglas, Wendel, Sornoza (Robinho) e Gustavo Scarpa; Henrique Dourado.

Além do novo uniforme, o Grêmio terá mais uma estreia. O volante Cristian, de 34 anos, retorna aos gramados após 300 dias sem jogar. Ele entrou em campo para uma partida oficial pela última vez em dezembro do ano passado, quando ainda atuava pelo Corinthians. Feliz, ele agradece ao técnico Renato Gaúcho e se diz ansioso para a estreia, que acontece neste domingo:

''Uma estreia sempre dá uma ansiedade maior. É uma situação diferente comigo, porque estava em uma situação muito complicada. Posso falar que foi um anjo que apareceu na minha vida, que se chama Renato Portaluppi'', disse Cristian.

No Fluminense, por conta da má fase, o técnico Abel Braga fará mudanças na equipe titular. A mais imprevisível delas começa pelo gol. Diego Cavalieri retorna ao time após 26 jogos na condição de reserva. Coincidentemente, sua última aparição como titular havia sido justamente contra o Grêmio, no dia 31 de maio.

''É o momento de o Cavalieri voltar. Ele vai voltar. Já comuniquei ao Julio que domingo joga o Cavalieri. Espero dele o mesmo comportamento do Cavalieri, sempre companheiro, sempre amigo. O Julio sai bem, foi um dos responsáveis pela classificação contra a LDU'', disse Abel.

A arbitragem do confronto Grêmio x Fluminense fica por conta de Raphael Traci (PR). Ele terá como auxiliares Ivan Carlos Bohn e Pedro Martinelli Christino, ambos também paranaenses.

Para o confronto diante do Fluminense, o Grêmio estreará seu novo uniforme, lançado no sábado. A camisa três apresenta tons em azul marinho, com listras verticais mais claras. Confira.

No histórico de confrontos pelo Brasileirão, o Grêmio leva vantagem sobre o Fluminense. Ao todo, foram 58 jogos, com 24 vitórias gremistas, 15 empates e 19 triunfos cariocas. Também, o Imortal Tricolor marcou mais gols: 74 contra 65.

No primeiro turno da competição, o Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã. Edílson e Luan marcaram os gols daquele confronto.

O Fluminense foi outro que não conseguiu vencer na última rodada. No Maracanã, o Tricolor carioca foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, com golaço do lateral Egídio.

Na última rodada, o Grêmio foi derrotado pelo Bahia na Fonte Nova em jogo com arbitragem polêmica. Aos 52 minutos, o time baiano conseguiu balançar as redes com gol de pênalti convertido por Rodrigão.

Embora distantes na tabela, tanto Grêmio como o Fluminense buscam se recuperar no Brasileiro. Isso porque o time gaúcho não pontuou nas últimas três rodadas, enquanto a equipe carioca não vence há quatro jogos.

Na tabela de classificação, o Grêmio ocupa a terceira posição com 43 pontos, enquanto o Fluminense ocupa a modesta 13º, com 31.