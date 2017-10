Beto da Silva se torna primeiro peruano a marcar com a camisa do Grêmio

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Demorou, mas finalmente aconteceu. O gol do atacante Beto da Silva com a camisa do Grêmio é especial. O jogador de 21 anos se torna o primeiro atleta peruano a marcar pelo Tricolor Porto Alegrense. A vítima foi o Fluminense, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beto anotou o único tento na vitória por 1 a 0, decisivo, na marca dos 35 minutos do segundo. O lance foi chorado e duvidoso, pois até pênalti havia para ser marcado em favor do Grêmio, mas a sequência culminou no desvio e na bola mansamente aos barbantes. O Mosqueteiro chega aos 46 pontos na tabela de classificação do torneio e é o terceiro colocado.

Beto da Silva chegou ao Grêmio em janeiro. Ele tinha passagem pelas categorias de base do Tricolor, então conhecia Porto Alegre e o futebol gaúcho. Voltou a seu país de origem, filho de mãe peruana e de pai brasileiro, o ex-jogador Luisinho. Beto chegou a ter convocações para a seleção sub-20 de seu país e para o time do PSV Eindhoven, da Holanda. De volta ao Rio Grande do Sul, o ano de 2017 não foi bem como era planejado. Muitas lesões adiaram sua estreia e adiaram a oportunidade de colocar a bola na rede.

Finalmente ingressando no segundo tempo da partida contra o Fluminense, no lugar do criticado e vaiado Jael, o peruano Beto da Silva consegue desencantar. Ou será desamaldiçoar? Enfim recuperado das lesões que o atormentaram durante o ano, o jogador vira opção para Renato Portaluppi escalar o Grêmio. Somente contra o Flu, eram oito desfalques na equipe, principalmente no setor de ataque, sem Luan, Lucas Barrios e Fernandinho. Cabe ao Beto seguir sua fome de gols e voltar a buscar seu melhor futebol com a camisa tricolor.

Quando ao desempenho do atacante peruano, são pouco mais de 150 minutos em campo com a camisa tricolor. Foi a sexta partida diferente em que ingressou na esquadra gremista e, portanto, a primeira vez em que fez gol vestindo o azul, preto e branco.