Grêmio volta a vencer e continua perseguição aos líderes

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 16h, neste domingo (1º), na Arena do Grêmio.

Na tarde deste domingo (1º), o Grêmio na estreia de seu terceiro uniforme, recebeu o Fluminense, na Arena do Grêmio, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o tricolor gaúcho, após três rodadas volta a vencer com gol de Beto da Silva, no final do segundo tempo.



Outra atração da partida foi Cristian, de volta aos gramados após 300 dias sem atuar. O jogador foi lançado por Renato Gaúcho na equipe titular, e depois de 45 minutos, o volante sentiu a perna esquerda, e foi substituído por Jailson. Com isso, deve ser reavaliada nesta segunda-feira (2).



Com a vitória por 1 a 0, o Grêmio chega a 46 pontos e permanece na terceira colocação na tabela, a um ponto do Santos, vice-líder. O Fluminense, por sua vez, ocupa a 11ª colocação com 31 pontos e vê a distância ao Z-4 cair para dois pontos.

Após a partida, as duas equipes desfrutam da pausa no calendário do Brasileirão para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O Grêmio volta a campo no próximo dia 11, quando encara o Cruzeiro, na Arena, às 21h45, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Fluminense, por sua vez, tem pela frente o clássico contra o Flamengo em 12 de outubro, às 17h.

Pressão gaúcha no primeiro tempo

A primeira boa chance aconteceu logo no início com Jael, que recebeu na pequena área, livre de marcação, mas isolou para cima. E o time da casa ficou pressionando o time adversário, tanto que forçou Diego Cavalieri fazer grande defesa aos 14 minutos, em duas finalizações de Everton, após cobrança de escanteio de Patrick.

A primeira finalização do Fluminense veio apenas aos 17, com Scarpa, que finalizou de fora da área, porém sem perigo. Logo após, Grêmio respondeu com Ramiro, que após cruzamento de Everton, chutou de primeira, e Cavalieri fazer outra boa defesa.



A pressão do tricolor gaúcho foi do início ao fim do primeiro tempo, que aos 43, Cortez cruzou para Patrick, o meio campista cabeceou, e Cavalieri novamente faz grande defesa.

Na base da insistência

O Grêmio iniciou o segundo tempo sem Cristian, substituído por Jailson no intervalo. Os gaúchos mantiveram o domínio da partida, mas reduziram a pressão de seu ataque. O Fluminense, por sua vez, cresceu no jogo. E levou muito perigo com Henrique Dourado, em chute cruzado, onde Marcelo Grohe fez uma boa defesa. E no lance seguinte, em cobrança de escanteio de Scarpa, que bateu forte no segundo pau, que se não fosse pelo goleiro gremista, o tricolor carioca teria aberto o placar.

O Fluminense parecia ter escapado da derrota, graças a erro de Everton, sem goleiro, na pequena área. Mas o atacante insistiu, e chutou cruzado, aos 40. A bola desviou na zaga e sobrou para Beto da Silva, que surpreendeu Cavalieri com um toquinho e empurrou para as redes. 1 a 0 para o Grêmio, placar final.