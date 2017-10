Entre sufoco e esperança: Grêmio quer aproveitar espaço no calendário para recuperar atletas

Luan participa de atividades para reabilitação e voltar a atuar diante do Cruzeiro (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O Grêmio conseguiu voltar a vencer apesar dos tantos desfalques que atormentaram a cabeça do técnico Renato Portaluppi. Foi difícil escalar o time diante do Fluminense no último domingo, mas a vitória por 1 a 0 veio no fim, em gol de Beto da Silva. Passado esse episódio, o foco é nos treinamentos em semana cheia para trabalhar. O tricolor gaúcho só volta a campo na quarta-feira (11), ou seja, tem nove dias para descansar o grupo e recuperar os lesionados.

Os casos mais tranquilos foram os das ausências do zagueiro Kannemann, substituído por Bruno Rodrigo, Edilson, com Léo Moura na lateral-direita e Lucas Barrios, cujo substituto aos olhos de Renato tem sido o centroavante Jael. O argentino naturalizado paraguaio foi cortado da convocação de sua seleção, mas segue em reabilitação com o Grêmio para estar à disposição nas próximas partidas. Ele foi o responsável pelo gol da classificação diante do Botafogo, na Libertadores.

Ausência mais sentida na equipe, Luan é esperança para atuar diante do Cruzeiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogador entrou apenas nos minutos finais da vitória sobre o Botafogo na Libertadores e não vestiu mais a camisa tricolor pelo Brasileiro. Principal arma ofensiva, organizador e abridor de espaço nas defesas adversárias, sua volta será fundamental pensando adiante.

Fernandinho busca condição física

(Lucas Uebel / Grêmio)

Fernandinho, que tem buscado seu espaço como titular nas aparições no ataque gremista, é outro que deve estar disponível diante do Cruzeiro. Para fechar a lista da Libertadores da América, o técnico Renato tem dúvidas. O jovem Patrick disputa espaço com Jael. A depender da torcida, está à frente pelas atuações recentes de ambos. O volante Michel passou por cirurgia no joelho esquerdo e nem deve viajar ao Equador, sendo dúvida para partida de volta na Arena, quando o Grêmio enfrenta o Barcelona em 1º de novembro.

Os mais novos contratados, Cristian, que chegou a sentir a coxa diante do Fluminense, e Cícero, ainda sem estrear, postulam para ocupar o lugar no meio de campo. Antes, precisam aparecer na lista da Libertadores.

Entre problemas e soluções, o equatoriano Michael Arroyo sentiu problema muscular, mas viajou para representar o Equador nas Eliminatórias. Será reavaliado por seus compatriotas e, a princípio, não preocupa. Eis outro jogador que busca engrenar com a camisa tricolor. Com tempo para trabalhar, o Grêmio observa atentamente com um olho nos trabalhos dentro de campo e outro no departamento médico para contar com seus atletas.