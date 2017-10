Grêmio assume liderança em número de sócios-torcedores entre times brasileiros

Foto: (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

A disputa entre Grêmio e Corinthians pela primeira colocação vai além do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, no entanto, o Tricolor levou a melhor no quesito torcida. O clube alcançou o primeiro lugar do Torcedômetro, ranking do Movimento por um Futebol Melhor que mede o número de sócios-torcedores do Brasil.

Com uma superioridade de 547 torcedores a mais que o clube paulista, o Grêmio alcançou o número 125.572 associados e ultrapassou a marca de 125.025 do Corinthians, se tornando o Clube com mais sócios no futebol brasileiro. O Palmeiras é o 3º colocado e o São Paulo vem com a 4ª posição.

O apoio do torcedor gremista é refletido na Arena do Grêmio e a presença do público no estádio tem ajudado o time nas competições. Com uma média de público de 30 mil torcedores em jogos da Copa Libertadores da América, o Tricolor venceu todas as partidas quando jogou em casa e última vitória na Arena garantiu a classificação às semifinais da competição.

Quando precisa de apoio no Brasileirão? Também tem. Com uma média de 22 mil torcedores a cada jogo, o tricolor é o quarto time com maior público na competição. Atualmente, o Grêmio ocupa a 3º colocação no campeonato.

Em jogos fora de casa, o torcedor também marca presença. A média de ocupação da torcida em jogos como visitante chega a 36%, enquanto a ocupação de todos os jogos dos clubes das Séries A, B e C do futebol nacional é de 27%. Os números são do Globoesporte.com.