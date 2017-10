Grêmio vende mais de 1500 unidades da terceira camisa logo após lançamento

Foto: Divulgação Grêmio

A parceria entre Grêmio e Umbro, que dura um pouco mais de três anos, vem dando certo e agradando aos torcedores gremistas. No último final de semana, o Tricolor estreou o novo terceiro uniforme da equipe e, em pouco tempo, ele já foi recorde de vendas. Até final do domingo (1º), após a partida contra o Fluminense, mais de 1500 camisas já haviam sido vendidas.

Azul marinho com listras verticais em tons mais claros e detalhes em azul celeste, ela foi divulgada no sábado (30) pelo volante Cristian nas redes sociais do Tricolor e utilizada em campo pelo time na partida contra o clube do Rio de Janeiro, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Feita com tecido de alta tecnologia, a camisa tem o objetivo de proporcionar leveza e conforto aos atletas.

No duelo contra o Tricolor Carioca não foram apenas os atletas gremistas que estrearam o novo uniforme. Fora dos gramados, mais especificamente nas arquibancadas, muitos torcedores já vestiam a camisa, prova de que ela foi aprovada pela apaixonada torcida do clube gaúcho.

Pequeno gremista já estava vestindo o novo uniforme. | Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O sucesso feito pelo novo manto foi tanto, que a camisa ainda nem havida chegado ao varejo geral quando contabilizada as 1500 peças vendidas no final de semana. Os números foram atingidos com vendas apenas na loja física GrêmioMania da Arena e no site www.gremiomania.com.br. Ela pode ser adquirida por valores entre R$ 149,00 e R$ 249,00, estando disponível nas versões masculina, feminina, juvenil e infantil.

O surpreendente número de venda do novo terceiro uniforme 2017-18 superou as vendas da camisa degradê, lançada em 2015, que também vendeu grande número de peças logo que foi estreada. Naquele ano a camisa, que também foi o terceiro uniforme da equipe, era degradê de azul celeste no topo e azul marinho na base e foi eleita a mais bonita do ano.