Recordar é viver: Grêmio volta a enfrentar Barcelona de Guayaquil em fase decisiva

Foto:(Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Grêmio e Barcelona de Guayaquil entram em campo no próximo dia 25 de outubro, no Equador, para o primeiro duelo das semifinais da Copa Libertadores da América. Além da disputa pela vaga às finais da competição, dentro das quatro linhas do Estádio Monumental Banco Pinchincha estarão as recordações de um confronto, que em 2012, se tornou histórico para o Tricolor.

Há cinco anos, os mesmo dois times duelavam em fases eliminatórias pela Copa Sul-Americana. Eram as oitavas de final e no primeiro jogo o Grêmio viajou até Guayaquil. As equipes entraram em campo no dia 26 de setembro de 2012. Alguns dos personagens que vestiam aquela camisa branca, com listras centrais azuis e pretas, também vestem a tricolor neste ano: o goleiro Marcelo Grohe e o lateral Edílson. Quem também veste hoje a camiseta do Grêmio é o atacante de Guayaquil, Michael Arroyo, que naquele jogo defendia o time equatoriano.

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Tricolor soube segurar a pressão das 60 mil vozes no Monumental e com um jogador a menos saiu com a vantagem da vitória por 1 a 0. O gol foi marcado por Werley após cobrança de falta de Elano.

Naquela mesma época, o time gaúcho também voltava as atenções para o Campeonato Brasileiro. Era o mesmo terceiro colocado, que hoje, em 2017, ocupa no Brasileirão.

Grêmio venceu o segundo jogo no estádio Olímpico e avançou às quartas de finais da Copa Sul-Americana em 2012. Foto(Lucas Ubel/Grêmio FBPA)

Depois da vitória heroica, Grêmio e Barcelona de Guayaquil voltaram a se enfrentar no Monumental, mas desta vez em Porto Alegre. A noite daquele 24 de outubro reafirmou o estilo aguerrido e bravo do time do bairro da Azenha. O primeiro tempo havia terminado empatado. As equipes voltaram do intervalo e logo aos 8 minutos do segundo tempo, o time de Guayaquil marcou o primeiro gol da partida, com o atacante Mina.

Aquele resultado levava até então a decisão para os pênaltis. Mas após o cruzamento do lateral Anderson Pico e o desvio de Perlaza contra o próprio gol, o Grêmio igualava o marcador com um gol contra. Aos 45 minutos, para consagrar a noite histórica, Zé Roberto destinava com perfeição a bola em cobrança de falta. E, a partida terminava assim: 2 a 1, conquista de vaga às quartas de final e mais jogo para ficar na história.

No entanto, o Grêmio não consegui seguir adiante na competição. Na fase seguinte, foi superado pelo time do Millonários, da Colômbia, sendo eliminado da Copa Sul-Americana nas quartas de final.

Novamente, neste ano, o Tricolor segue a luta por um título internacional. Pela frente, terá um velho conhecido, a quem lhe traz boas recordações. O capítulo dessa nova história passa a ser escrito na próxima quarta-feira (26/10) no Equador. O desfecho será conhecido no dia 1º de novembro, quando na Arena do Grêmio será disputado o jogo de volta da semifinal e, consequentemente, será conhecido o finalista da vaga às finais da Taça Libertadores.