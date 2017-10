Jogo Grêmio x Cruzeiro AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA À SER DISPUTADA NA ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE, VÁLIDA PELA 27ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2017.

A transmissão do jogo entre Grêmio x Cruzeiro ao vivo começará na hora da partida, ás 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (DF), auxiliado por Jose Reinaldo Nascimento Jr. (DF) e Daniel Henrique Andrade (DF).

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Ezequiel, Manoel, Digão e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sobis.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Fernandinho, Patrick e Everton; Lucas Barrios.

Ingressos da Arena do Grêmio (Foto: Divulgação/Grêmio)

Histórico de Confrontos: 73 jogos

Grêmio - 22 vitórias

Cruzeiro - 32 vitórias

Empates - 19 vezes

Empate no Mineirão (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

No primeiro turno do campeonato, Grêmio e Cruzeiro fizeram um grande jogo no Mineirão, com o placar final de 3 a 3. Os gols da partida foram marcados por Michel, Ramiro e Everton para os gaúchos, e Robinho, Rafael Sobis e Thiago Neves para os mineiros.

Cruzeiro está na quarta posição do Campeonato Brasileiro com 44 pontos somados. A equipe disputou 27 jogos, com doze vitórias, oito empates e sete derrotas.

+ Auxiliar de Mano Menezes destaca 'proteção' ao elenco do Cruzeiro em meio a assuntos políticos

Após a partida, Thiago Neves falou sobre o momento político vivido dentro do clube "A gente sabia que era um ano de eleição, em que a gente não sabia o que iria acontecer. Mas os jogadores estão empenhados. Por mais que a gente tenha sido campeão da Copa do Brasil, a gente tem que mostrar nosso futebol e defender a camisa do Cruzeiro. Estão todos de parabéns pelo empenho, não só pelo jogo de hoje, mas pelo profissionalismo de todos".

Já o campeão da Copa do Brasil antecipou o jogo contra a Ponte Preta da 28º rodada, e venceu a macaca por 2 a 1, jogando no Mineirão. A equipe de Campinas abriu o placar com Danilo Barcelos, mas o Cruzeiro contou com gols de Manoel e Thiago Neves para virar a partida.

Grêmio está na terceira colocação do campeonato com 46 pontos, foram 26 jogos com quatorze vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Leia Mais: Grêmio assume liderança em número de sócios-torcedores entre times brasileiros

Em entrevista após o jogo, Renato Portaluppi falou sobre as lesões que o elenco vem sofrendo "Para quem queria que o Grêmio jogasse com a mesma equipe sempre, a resposta está aí. O mais importante é que conquistamos mais uma vitória. Ganhamos mais três pontos. O objetivo é estar sempre lá em cima. Na pior das hipóteses, por uma vaga na Libertadores. A gente vem de muitos problemas de lesões".

Beto da Silva comemorando o gol da vitória gremista​ (Foto: Lucas Uebel/ Getty Images)

Grêmio vem de vitória no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Renato Gaúcho venceu o Fluminense por 1 a 0, jogando na Arena do Grêmio. O único gol da partida foi marcado por Beto da Silva, aos 40' do segundo tempo.

