Em Porto Alegre, Grêmio e Cruzeiro se encontram pela quinta vez no ano

INCIDENCIAS: Partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS.

Um dos confrontos que mais vezes se repetiu em 2017 no futebol brasileiro foi Grêmio x Cruzeiro. Nesta quarta (11), outra edição desse clássico nacional volta a acontecer, agora pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gaúchos e mineiros duelam na Arena do Grêmio, às 21h45, em confronto direto que interessa para a configuração da parte de cima da tabela.

O Grêmio é o terceiro colocado, com 46 pontos, e vem de uma vitória simples sobre o Fluminense por 1 a 0. Considerado por muitos como o maior 'perseguidor' do líder Corinthians, o tricolor gaúcho não vem fazendo um bom segundo turno, com sete pontos conquistados em 21 disputados. Ainda assim, a equipe é uma das melhores do torneio, com o ataque mais eficiente: 41 gols marcados.

O Cruzeiro, por sua vez, está em ascensão nesta segunda metade do Brasileiro. O time é o melhor do returno, com 17 pontos somados dentre os 24 que jogou. Com uma partida a mais que o Grêmio, a Raposa chega na quarta posição, com 44 pontos, vinda de um triunfo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta (duelo antecipado da 28ª rodada). A última derrota da equipe foi justamente para os gaúchos, em 16 de agosto, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

# EQUIPE P J V E D GP GS SG % 3 Grêmio 46 26 14 4 8 41 22 19 59,0 4 Cruzeiro 44 27 12 8 7 34 24 10 54,3

Este será o quinto encontro entre Cruzeiro e Grêmio em 2017. Dos outros quatro, um foi pelas quartas da Primeira Liga (2 a 0 para a Raposa), outro pelo primeiro turno do Brasileiro (empate em 3 a 3) e os outros dois pela semifinal da Copa do Brasil (vitória por 1 a 0 para cada um, mas triunfo celeste nos pênaltis por 3 a 2). Rodrigo Batista Raposo (DF) será o árbitro do jogo desta quarta, auxiliado por Jose Reinaldo Nascimento Junior e Daniel Henrique da Silva Andrade.

Em boa fase, Cruzeiro quer aumentar série invicta

O torcedor do Cruzeiro não sabe o que é deixar o campo com a frustração por uma derrota há 12 jogos. A equipe mineira detém a maior série invicta em atividade dentre os times da série A e quer aumentar a sequência positiva. No entanto, vai rever o responsável por seu último revés e ainda no mesmo palco.



Se em agosto o assunto era Copa do Brasil, o papo agora é outro. Pelo Brasileirão, a Raposa não terá à beira de campo o seu treinador, Mano Menezes. O técnico celeste está em São Paulo desde a semana passada para a realização de um tratamento dermatológico, e Sidnei Lobo, seu auxiliar, é quem vai comandar a equipe. Mano volta ao grupo ainda nesta semana, quando começa – ou dá continuidade – nas tratativas de sua renovação com o clube.



As principais baixas da Raposa estão em seu setor defensivo. O goleiro Fábio não atuou contra a Ponte no último sábado, ausentado por exames pessoais, e também não defenderá a meta celeste contra o Grêmio. Em seu lugar, segue Rafael. Murilo e Léo, dupla de zaga titular do Cruzeiro também está fora, poupada, e Manoel vai jogar ao lado de Digão na proteção da baliza cruzeirense.

A lista de pendurados dos mineiros tem o lateral-direito Lennon, o esquerdo Diogo Barbosa, os volantes Hudson e Lucas Romero, além do meia Rafinha. Este, inclusive, sentiu cãibras no sábado, mas deve ser titular nesta quarta. Lesionados, seguem Ariel Cabral, Judivan, Dedé, Raniel e Robinho, além de Sassá, com persistentes dores no joelho.

O zagueiro Manoel, que marcou o gol da virada da Raposa sobre a Ponte Preta no último sábado, comemorou tento, mais que significativo, contra a Macaca. Ele fraturou o pé em abril e chegou a voltar, mas sentiu dores no local no jogo de seu retorno. O duelo frente aos paulistas foi sua segunda volta aos campos em 2017.

"Voltei bem, me sentindo bem. Claro que falta um pouco de ritmo, mas é normal. Fiquei muito feliz, ainda mais fazendo gol. Comemorei bastante, minha família também ficou muito feliz, pois passei por uma situação complicada, uma fratura. Tinha de ter paciência, só o tempo poderia curar, não era uma coisa que pudesse ajudar”, afirmou.

Provável Cruzeiro para encarar o Grêmio: Rafael; Ezequiel, Digão, Manoel, Diogo Barbosa; Henrique, Hudson; Rafinha, Thiago Neves, Alisson; Rafael Sóbis.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Rafael e Lucas França

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa e Ezequiel, Lennon

Zagueiros: Digão, Manoel e Arthur

Volantes: Henrique, Hudson, Lucas Romero e Lucas Silva

Meias: De Arrascaeta, Elber, Messidoro, Rafinha, Alisson e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Marques e Rafael Sóbis

Renato não dá pistas sobre o time

Mistério no Grêmio. O técnico Renato Gaúcho fechou o último treino da equipe tricolor, realizado nessa terça-feira (10), na Arena do Grêmio. A escalação do time que pega o Cruzeiro, portanto, só deve ser liberada minutos antes do confronto. Renato liberou a presença da imprensa apenas para a atividade recreativa. Ele se juntou aos jogadores e também participou do trabalho.

Para a partida desta quarta-feira à noite, o comandante gremista não poderá contar com jogadores importantes do elenco. Ramiro e Luan têm lesões musculares; Michel passou por uma artroscopia no joelho esquerdo; e Douglas e Michel que só não jogam mais nesta temporada.

Por outro lado, Renato terá os retornos de Edílson, Kannemann, Fernandinho e Lucas Barrios. A principal dúvida do treinador está no setor de armação: Patrick é o cotado para começar jogar contra a Raposa, com Léo Moura correndo por fora pela vaga. Everton e Arroyo também travam batalha por um lugar no time titular.

O volante Arthur, que ficou no banco da Seleção Brasileira durante a vitória sobre o Chile nessa terça-feira à noite, retornou a tempo e foi relacionado pelo técnico.

Sendo assim, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o clube celeste tem: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Jailson, Arthur; Fernandinho, Patrick (Léo Moura), Everton; Lucas Barrios.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor

Laterais: Cortez, Edílson, Leonardo, Léo Moura, Marcelo Oliveira

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Kannemann, Gerommel e Rafael Thyere

Volantes: Arthur, Jailson, Kaio, Machado

Meias: Jean Pyerre e Patrick

Atacantes: Beto da Silva, Dionathã, Everton, Fernandinho, Jael, Lucas Barrios, Michael Arroyo