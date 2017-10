Ramiro acerta chute no fim e Grêmio vence Coritiba para dormir vice-líder

INCIDENCIAS: Partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão, disputada no Couto Pereira, em Curitiba.

O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão com um triunfo fora de casa diante do Coritiba. O jogador Ramiro marcou no final da partida e garantiu os três pontos ao Porto-Alegrense neste domingo, no estádio Couto Pereira. O placar de 1 a 0 deixa o Grêmio em segundo lugar na noite, mas aguarda a resolução do jogo do Santos na segunda-feira.

O Coritiba, por sua vez, é somente o vice-lanterna. Soma 28 pontos, à frente somente do Atlético-GO. O Tricolor gaúcho soma 49 e está nove atrás do líder Corinthians, que tropeçou em Salvador contra o Bahia.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Grêmio na Arena de Itaquera em São Paulo. O Coxa Branca do Paraná busca a recuperação em tom desesperado no torneio. Recebe o Cruzeiro na próxima quarta-feira (18), no mesmo estádio Couto Pereira, que com certeza vai pressionar os jogadores a terem um resultado positivo.

Na soma, o Coritiba precisa de seis vitórias no torneio e restam apenas mais dez partidas até o final da competição. O Grêmio, por sua vez, está mais tranquilo por vaga na Copa Libertadores e ainda sonha distante com a possibilidade do Brasileirão 2017. Tudo passa pelo enfrentamento com o Timão.

Poucas chances, mas Ramiro garante a vitória

Não foi um bom jogo. No Couto Pereira, a bola rolou às 19h00, pela primeira rodada com o horário de verão em vigor. Houve frio no Paraná e o técnico Renato Portaluppi chegou a calçar luvas. Na escalação, um Grêmio com o que Renato considerou um esquema de 4-1-4-1, diferente do que o clube costuma propor.

E começou mal no jogo. Grohe defendeu cobrança de falta a 4 minutos. Na cobrança do escanteio originado pela defesa do arqueiro, o zagueiro Werley, ex-Grêmio, quase abriu o placar para o Coritiba. Werley subiu mais do que todo mundo e testou pela linha de fundo, em bola que passou ao lado da trave, com muito perigo.

O jogo voltou-se ao meio de campo e ninguém mais conseguia criar perigo no primeiro tempo. Entretanto, Geromel cabeceou para fora em uma cobrança de escanteio, em lance similar à tentativa de Werley pelo Coritiba. No final do primeiro tempo, apenas Thiago Real encontrou espaço e chutou forte por cima da meta, assustando o Grêmio.

No segundo tempo, o Coritiba voltou muito melhor. A grande chance foi com Werley. Lá estava o zagueirão para receber sobra livre e chutar na trave de Marcelo Grohe, que apenas torceu e o Grêmio se safou no lance.

Apesar das trocas, nada de perigo criado pelo Grêmio. Arroyo deixou o campo, veio Everton. Lucas Barrios saiu e entrou o peruano Beto da Silva. No Coritiba, vaias para troca da saída de Rildo, um dos melhores em campo e a chegada de Anderson, outro ex-gremista.

Falando neles, foi Henrique Almeida quem quase abriu o placar próximo ao fim. Cabeceou com direção e Marcelo Grohe fez milagre para salvar o Tricolor mais uma vez, em uma boa jornada do arqueiro do Grêmio.

Nos acréscimos, a surpresa. Jael conseguiu fazer jogada mesmo caído e a bola sobrou para Ramiro chutar de dentro da área. Finalização forte e precisa. Gol do Grêmio a 45 minutos para vencer o goleiro Wilson. O Tricolor vence a partida e dorme na vice-liderança do Brasileirão 2017.